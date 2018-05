Roland Garros, un llamado a la transición

Es una estadística que se recita hasta el cansancio en el tenis masculino. Los “Cuatro Grandes” —Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray— han ganado 47 de los últimos 52 títulos de Grand Slam, una dictadura que empezó en 2005.

Añade a Stan Wawrinka para conformar el quinteto, y la cifra queda en 50 de 52. Juan Martín del Potro y Marin Cilic son los otros dos que salieron campeones.

Y ahí surgen las preguntas de siempre. ¿Hasta cuándo esta gente mantendrá su dominio? ¿Cuándo alguien más joven dará el paso al frente? Quizá el Abierto de Francia, que arranca hoy, empieza a dar respuestas.

“Va a cambiar en algún momento. Pero pareciera que cuando más lo dices, pues Rafa y Roger te dicen, ‘nada que ver, aquí sigo’”, analizó Michael Chang, el campeón de Roland Garros en 1989 y actual entrenador del japonés Kei Nishikori. “Habrá una transición. Y ya se está viendo. Pero, ¿cuándo será completa? Cuesta decirlo”.

Cada uno de los integrantes de la élite pasan de los 30 años, edad que antes marcaba el fin del apogeo de un tenista.

Federer, ahora con 36 años, ha ganado cuatro títulos de Grand Slam desde que cumplió los 30, algo no visto. Nadal, quien cumplirá los 32 dentro de una semana, y Wawrinka, 33, han ganado dos cada uno. Djokovic y Murray llegaron a los 31 este mes.

Federer (descansado para los torneos de césped y cemento) y Murray (recuperándose de una cirugía en la cadera) no vinieron a Roland Garros. Djokovic parece que finalmente ha superado sus dolencias en el codo derecho, pero lleva casi dos años desde su última conquista en una de las grandes citas. Wawrinka recién ha vuelto a jugar tras perderse tres meses para darle descanso a su rodilla izquierda, la que se operó en agosto.

Queda Nadal, el indiscutible “Rey de la Arcilla”. Si gana su decimoprimer título en Roland Garros, para incrementar su récord, se marcaría el sexto trofeo consecutivo de Grand Slam en manos del español o Federer.

“Roger y Rafa siguen jugando a un alto nivel. Y la única opción de que quizás los cuatro o cinco de siempre no estén ahí ahora mismo es porque Andy está lastimado, Novak viene de una lesión. Se abrió la puerta para que otros se pongan a pensar ‘bueno, esta puede ser mi oportunidad’”, indicó Chang.

Toda conversación sobre un eventual sucesor parte con Alexander Zverev, un alemán de 21 años. Es el segundo preclasificado en París, la primera vez que alguien ajeno a los “Cuatro Grandes” ha quedado tan alto en un torneo de Grand Slam desde el Abierto de Australia 2006, cuando Federer y Andy Roddick fueron los dos primeros.

Aunque Zverev ha ganado títulos de la serie Masters, incluyendo dos en torneos de tierra batida (en Munich y Madrid), aún no ha podido hacer algo protagónico en una de las grandes citas. Lo más lejos fue alcanzar la ronda de Octavos de Final. Tampoco ha vencido a alguien situado entre los 50 mejores del ranking en un Grand Slam.

“Para mí, esto no importa”, dijo Zverev, quien enfrentará a Ricardas Berankis en la primera ronda hoy jornada en la que hay pronóstico de lluvia. “Todos sabemos que en algún momento le voy a ganar a un Top 50 en un Grand Slam. La verdad es que es algo que no me preocupa, para ser franco”.

Otros jugadores que son mencionados son Dominic Thiem, dos veces semifinalista en Francia, de 24 años; Kyle Edmund (23); Nick Kyrgios (23); Karen Khachanov (22); Andrey Rublev (20); y Denis Shapovalov (19).

Al preguntársele si llegó la hora de que la nueva generación tome el timón, Nadal esquivó dar un análisis definitivo.

“Ya se verá. No puedo pronosticar. Pero desde luego, hay una generación con mucho talento, gran potencial para convertirse en estrellas de este deporte”, dijo el actual número uno del mundo. “Ya veremos cómo se dan las cosas en los próximos meses o años cercanos”.

Quizás incluso en las próximas dos semanas.