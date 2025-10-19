Mundial Sub-20: ¿Dónde ver EN VIVO la final Argentina vs. Marruecos?

Argentina y Marruecos disputarán hoy en Santiago de Chile una final inédita del Mundial Sub-20 en un partido de pronóstico incierto en el que los sudamericanos buscaran una histórica séptima corona y los africanos el que sería el mayor título futbolístico de la historia de su país.

Ambos llegan a la final con todas sus figuras a disposición y después de haber demostrado con futbol, goles y rigor táctico que sin discusión han sido las dos mejores selecciones del campeonato.

Los de Mohamad Ouahbi por su engrasada combinación de solidez defensiva, orden táctico, presión asfixiante en media cancha y velocidad en las puntas, donde han mostrado un tridente demoledor.

Argentina, por su parte, sostiene su favoritismo en la contundencia de su escuadra. Aunque se trata de la selección juvenil, parece un equipo profesional experto. Los argentinos apenas se equivocan en el pase; y cuando lo hacen el ritmo de recuperación de la pelota es mínimo. Ya sea por la presión ya sea con un falta rápida.

Siempre bien posicionado, saca rentabilidad de las ocasiones que genera, con un héroe inesperado, Mateo Silvetti; el delantero del Inter de Miami.

Una victoria sudamericana también hará historia, al confirmar a los argentinos como la mejor selección juvenil del mundo con siete títulos.

¿Dónde ver Argentina Marruecos?