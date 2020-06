Rodolfo Pizarro acusa a Juan Carlos Osorio de ser injusto en el Tri

Rodolfo Pizarro, atacante del Inter Miami, acusó al colombiano Juan Carlos Osorio, exentrenador de la selección mexicana, de ser injusto con él y otros compañeros durante su gestión, pues daba preferencia a los jugadores que militaban en Europa.

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, el canterano de Pachuca recordó que, luego de caer ante Portugal en el juego por el tercer lugar de la Copa Confederaciones 2017, el estratega arremetió contra los seleccionados que jugaron la Copa Oro de la Concacaf ese año.

"Él respetaba las jerarquías y no les hablaba a los europeos como a los demás, era muy injusto, no había las mismas oportunidades. Nos fue a gritar y a enojarse con nosotros y nosotros no perdimos", señaló.

Pizarro explicó que Osorio fue la causa del fracaso en aquella edición del certamen de la Concacaf, cuando el Tricolor cayó 1-0 ante Jamaica en las semifinales. "Estábamos jugando bien y el ambiente estaba bien, no había presión. Llegó enojado porque perdieron en Confederaciones y se desquitó con nosotros. Se sintió una tensión y ya no jugábamos igual".

El timonel cafetero dejó fuera de la Copa del Mundo de Rusia 2018 a Pizarro, quien aseguró que su estilo nunca fue del agrado de Osorio, porque interpretaba poco compromiso del hoy jugador de la Major League Soccer (MLS).

"No le gustaba cómo jugaba y él sentía que a mí no me interesaba, que me daba igual si jugaba o no. Es porque así soy yo. Siempre hacía como sus comentarios, a mí nunca me hablaba. Decía uno por uno sus cualidades, llegó a mí y me dijo `a ti no te interesa´", apuntó el atacante.

