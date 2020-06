Osorio no fue ético y no le dejó nada el futbol mexicano: La Volpe

Ricardo La Volpe, quien fuera técnico de la Selección Mexicana de 2002 a 2006, señaló que Juan Carlos Osorio no fue ético al "evidenciar" la actitud de los jugadores de México antes del partido ante Brasil en la Copa del Mundo de Rusia 2018.

En entrevista a ESPN, el argentino señaló que Osorio "No fue ético. No va por ahí. El técnico se tiene que hacer responsable de lo que los jugadores no hicieron en la cancha. Siempre el técnico es el más responsable, más que los jugadores".

No es posible, agregó, "que lo haya dicho dos años después. Dilo después del partido, no dos años después. No es cuestión de decir que él estaba preparado y los demás no, es como para salvarte".

Para La Volpe, Osorio hizo poco por el futbol mexicano: "No hubo un sistema definido. Eso de que no había titulares... En todo el mundo existe la palabra titular y suplente… Las rotaciones no le dan confianza al jugador. A mí como técnico no me dejó nada, absolutamente nada, como vas a abrir la boca después de dos años".

Debes de tener códigos, ética, como vas a venir a hablar después de dos años si pasó algo… Me extraña, es como si yo hubiera dicho que si hubiéramos tenido más gol le ganamos a Argentina (en el Mundial de Alemania 2006), no va por ahí".

