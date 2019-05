Roberto Osuna podría vestir de blanquiazul

La posibilidad de ver a Roberto Osuna como lanzador de Charros ha vuelto a tomar fuerza. Y es que luego de que en 2016 se frustrara la posibilidad de ver al “Chufito” con la franela de Jalisco, este 2019 podría ser el año en donde el taponero estelar de México pise la lomita del parque de pelota de Zapopan.

Así lo dejó claro Salvador Quirarte, presidente del consejo administrativo de los Charros de Jalisco, quien días atrás aprovechó su viaje a la México Series 2019 para entablar pláticas con Osuna y la dirigencia de los Astros de Houston, organización a la que pertenece el pelotero en Grandes Ligas.

“Un tema que es muy importante es que él (Osuna) quiere venir, pero abiertamente. Me dijo: ‘quiero ir a jugar a Guadalajara, por favor ayúdame y coméntale al gerente de Astros (Jeff Luhnow) para que nos dé la oportunidad de venir’”, aseguró el dirigente de la novena jalisciense.

"Platiqué con el gerente de Astros y me dijo que sí, pero hay ciertos factores a ponerse en la mesa. Depende mucho de qué tanto se utilice su brazo en lanzamientos. Nada se interpone entre Charros y Osuna, sólo una posible fatiga extrema”. Salvador Quirarte

Sin embargo, pese a que el interés entre Osuna y Charros es mutuo, Salvador Quirarte se sinceró y comentó que un tema de fatiga extrema, el cual es muy factible, podría alejar a Jalisco de cumplir su objetivo.

“Platiqué con el gerente de Astros y me dijo que sí, pero hay ciertos factores a ponerse en la mesa, porque hay un tema que se llama fatiga extrema en Grandes Ligas, y yo a Roberto Osuna lo veo jugando Serie Mundial por el equipazo que tiene Astros. Si Juega Serie Mundial, será muy difícil que le permitan venir.

“Depende mucho de qué tanto se utilice su brazo en lanzamientos. Por ahí alguien me dijo que me imaginara lo que sería Charros teniendo a Sergio Romo y Roberto Osuna cerrando. Edgar González fue quien me lo dijo. Bueno, nada se interpone entre Charros y Osuna, sólo una posible fatiga extrema”, finalizó Quirarte.

Fue a inicios de diciembre de 2016 cuando Charros anunció que habían llegado a un acuerdo para que Roberto Osuna pichara por Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), sin embargo, esa situación jamás se dio cuando el mexicano lanzaba para los Azulejos de Toronto.

Ahora, ya como parte de los Astros de Houston, luce más factible que el pelotero pudiera llegar a Jalisco, pues la novena de Texas ha dejado claro que le interesa estrechar sus vínculos con México.

En la presente temporada de la Gran Carpa el sinaloense Roberto Osuna, de 24 años, ha subido a la lomita en 21 juegos, sumando hasta el momento 12 salvamentos.

En cuatro años como ligamayorista, acumula 128 juegos salvados.