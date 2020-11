Revelan que Chivas jamás pagó a sus jugadores por el título de la Concachampions

José Luis Higuera negoció con el equipo, se comprometió, pero al final no le cumplió a la plantilla del Guadalajara el pago por quedar campeones de la Concachampions.

Cuando lo jugadores exigieron el pago de tres millones de dólares que habían acordado, Higuera les dijo que no habría tal premio, así lo precisó Edwin Hernández.

El argumento del directivo fue que no habían firmado nada, que no había algún documento con el cual pudiera proceder el equipo y cuerpo técnico, así que ese dinero aseguró el “Aris” no fue nunca pagado por la directiva.

“Nos habían ofrecido tres millones de dólares por ganar la Concacaf y en ese momento eso fue lo que ofrecieron, no se firmó nada, porque ellos no querían después tener ese problema, pero después de que se ganó se platicó para ver qué onda, y dijeron ‘no, pues no, no firmamos nada’, dijimos ya está para qué la vamos a seguir armando de jamón”.

Cuando el equipo metió controversia para que les pagaran lo acordado por el premio del título de Liga bajo el mando de Matías Almeyda, esperaban recapacitara Higuera, pero eso jamás sucedió, señaló el “Aris”.“Se pactó, lo que sí nos pagaron fue lo que habíamos ganado del título.

AJ