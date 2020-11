En Chivas se reían de José Luis Higuera

Cuando lo comenzaron a conocer, todo lo creían, lo veían como un tipo que quería hacer cosas importantes en el Guadalajara, pero conforme pasó el tiempo, se dieron cuenta que buscaba el lucimiento personal, el ego que tiene comenzó a salir poco a poco y al final, la plantilla ya ni caso le hacía porque el “yo-yo” estaba potenciado tras el título con Matías Almeyda, así lo precisó Edwin Hernández.

El jugador mencionó que cuando las cosas andaban bien, se le aplaudió, pero cuando las cosas no salieron, jamás dio la cara, se escondía y al final, terminó con una era importante, que desde el punto de vista del “Aris”, estaba para dar mínimo otro título en año y medio más, pero el ego pudo más e Higuera terminó con todo, aunque ellos al final tras conocerlo bien, se reían de sus ocurrencias.

“Cuando hizo su trabajo de traer jugadores para ser campeón se le reconoció, pero eso fue cuando nadie lo conocía, después comenzó de polémico y ser protagonista. Cuando al equipo le fue mal, es cuando debió sacar la cara y el protagonista debe ser el jugador, siempre será así".

"Cuando hay gente que quiere meterse sin ser jugador, solo será polémico, nada más así y el gran celo que le tenía a Matías, es que toda la gente lo quería por la calidad de persona y porque es un gran entrenador. Él (Higuera) quería aparecer siempre en las planas, al final logró su resultado, mal o bien, pero lo logró y terminó un proyecto que iba para adelante”.

Jamás soportó Higuera que Almeyda tuviera más cariño del plantel, afición, gente de la institución que él y comenzó una batalla, que culminó echando a perder un proyecto.

Mencionó que desgraciadamente no supo utilizar el poder para seguir ganando, prefirió la destrucción de lo que se había formado, una excelente familia.

“Desafortunadamente cuando tienen un poder así, no corren a los 10 o 15 jugadores de jalón, en esos casos echaron a Matías Almeyda porque era el líder del grupo, que a la vez provocaron que la afición creyera porque ganaron cosas y llevaron a Chivas a los primeros lugares. Después agarró a los más líderes, éramos seis y uno a uno, nos fue pelando”.

“Aris” no se anduvo por las ramas, señaló que su salida se debió a un cobro que hizo Higuera por estar a muerte con Almeyda, porque a todos los líderes poco a poco los fue echando del equipo.

“Eso ya estaba planeado, porque nosotros éramos los líderes de Matías y no los líderes del revuelo, no, éramos los líderes para que entre todos ayudáramos a los chicos para estar a la par y pudiéramos salir adelante. Que todos fuéramos como borregos para un mismo lado, lo cual no hubiéramos podido lograr sin Almeyda, encabezamos por Carlos Salcido, Jair Pereira, Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Isaac Brizuela, ‘Gallito’ Vázquez en ocasiones y yo. El celo que sentí esta gente porque sabían que queríamos a Matías sí o sí, pues se desplegó todo y sucedió lo que ya sabemos”.

LE DA PENA EL MUNDIAL DE CLUBES

“Aris” lamentó que la directiva del Guadalajara haya apoyado a Higuera en todas las tomas de determinaciones, cuando estaba por delante un Mundial de Clubes, donde se hizo un ridículo grande y está seguro, que con Almeyda hubiera sido otra cosa pero Higuera lo echó porque cobró venganza.

“Sinceramente porque existía un celo, porque yo era gente que estaba con Matías Almeyda, así de simple. Todos lo sabemos. Con Matías hubiera sido un mundial diferente, que se hubieran hecho cosas extraordinarias. Desgraciadamente le dieron el poder a una persona que no sabe de futbol, sí le gusta pero no sabe realmente lo que es estar dentro de un equipo así”.

Contó Hernández que siempre quería estar de protagonista Higuera, tenía el “yo-yo” siempre en su boca, era un ego que no podía con él, pero como ya lo conocían, no le daban ya bola en el equipo.

“Cuando estaba entre nosotros siempre quería sobre salir entre nosotros, si hacía un asado siempre decía que él esto, que él lo otro y pues, uno qué dice. Al final en ese momento es el directivo, no hay que faltar al respeto pero siempre quiso ser protagonista y sentir el poder, la autoridad. Nosotros siempre estuvimos unidos y siempre seremos más que cualquiera".

De hecho los jugadores ya les causaba cierta broma escucharlo hablar, porque no tenía otro tipo de conversaciones más que alabarse para todo.

“Comimos muchas veces con él, uno se da cuenta cuando alguien no sabe de futbol y cuando no saben y se la pasan hablando, es mejor no responder. Mejor te ríes. El señor es inteligente pero una cosa son las finanzas y otra el ámbito deportivo".

"Nos toca estar, desafortunadamente, cuando está una persona que es protagonista en un equipo donde quienes deben ser eso, son los jugadores. Cuando una persona quiere ser protagonista entra en un celo cuando no se le da la atención que quiere, por eso crea polémicas para estar en el plano, que sepan que ahí está, cuando realmente nada tiene que ver”.

“ARIS” SE ENTERÓ DE SU SALIDA POR UN AMIGO

Hernández señaló que antes que le informaran de manera oficial su salida, él ya estaba enterado y la dirigencia se lo dijo mucho tiempo después, manejando el tema de la le peor manera posible.

“Triste porque en lugar de hablar con nosotros de una forma sana, lo hizo mal. Tenía un amigo en Pachuca que me dijo ‘oye, está cerrado que te vienes para Pachuca’. Eso fue antes que me fuera a Dubai y le dije, ‘cómo si apenas vamos al Mundial de Clubes’".

"Me dijo mi amigo, ‘lo sé, pero ya está cerrado que vienes a Pachuca’. Terminando el Mundial de Clubes, Higuera y Mariano Varela en el comedor hablaron conmigo porque José Cardozo ya no quería tomar en cuenta y por lo que le dije, seguramente sí”.

Cuando un equipo da frutos, no hay movimientos más que uno o dos, como en todos los equipos grandes para reforzar, pero en Chivas en vez de reforzar fueron dejando más frágil al equipo y siente “Aris” que su ciclo todavía tenía mucha vida en el redil.

“Es entendible que se terminan los ciclos, pero cuando me fui, no era mi tiempo y se fueron muchos, entonces el equipo se fue en picada y se tuvo que llegar al fondo, entonces se hicieron mal las cosas en ese momento cuando se tenía por lo menos un año y medio más para continuar con Matías y quizá hubiéramos alcanzado otro título y primeros lugares”.

AJ