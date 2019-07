Reunir 30 mil pesos en 10 días, el reto del karateca Pablo Cárdenas

De 2017 a la fecha Pablo Cárdenas se ha consolidado como uno de los mejores karatecas juveniles del país, ya que sus resultados en Olimpiadas Nacionales y selectivos lo han llevado a ganarse un lugar en la Selección de México.

Por desgracia para él, este protagonismo que ha cobrado en el tatami de competencia no sólo le ha traído cosas buenas, sino que también le ha dado dolores de cabeza por la necesidad de reunir los montos económicos que se necesitan para cubrir sus competencias en el extranjero.

Su reto más reciente es muestra de ello, pues antes del 20 de julio debe reunir 30 mil pesos si desea representar al país en el Campeonato Panamericano Juvenil de Karate, mismo que se realizará en Guayaquil, Ecuador.

"Para poder asistir a otra competencia mi papá vendió un carro y yo vendí mi moto, además también salí a pedir dinero".

“Para dar el pago inicial de 5 mil pesos me dieron 3 mil pesos por parte del municipio (Tonalá), como premio por mis medallas de Olimpiada Nacional, entre otras personas se reunieron 500 y mis papás pusieron el resto para dar el amarre. Ahorita mandé a hacer una rifa que consta en dar 50 pesos y el ganador se lleva 500, son 100 boletos y estoy viendo cuánto se recolecta con estas personas, mi papá se está moviendo por otros lados”.

“Ha sido complicado en cuestión económica, porque por lo otro tú sabes que te tienes que preparar cada vez más. Para poder asistir a otra competencia mi papá vendió un carro y yo vendí mi moto, además también salí a pedir dinero. Estuvo complicado pero se logró el objetivo”, compartió el oriundo de Tonalá, Jalisco.

La evolución de Pablo se ha dado a pasos agigantados en los últimos años, pues a pesar de que en 2016 tuvo un mal paso a nivel nacional, posteriormente se ha posicionado entre los mejores karatecas del país.

“En estos años sí he crecido bastante de nivel porque en 2016 tuve la mala experiencia de perder en cintas negras. Después entré en cintas verdes y lo gané, me entró la motivación y desde el 2017 di resultados en Olimpiadas, selectivos a Panamericanos, clasifiqué al Mundial y en 2018 tuve un gran año al igual que ahora. He prosperado con mis compañeros y con el sensei, que para mí y para muchos es el mejor del mundo. He crecido mucho por las ganas de salir adelante”, finalizó.

Pablo Cárdenas entrena bajo las órdenes del sensei Héctor Estrada, quien además de ser entrenador del Code Jalisco también estará como coach de la Selección Mexicana en los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

El dato

De no reunir los 30 mil pesos antes del 20 de julio, el monto incrementará a 34 mil 500.

Para saber

Anteriormente Pablo ya se perdió un Campeonato Centroamericano y un Mundial por falta de apoyo económico.

Es posible contribuir a los gastos de Pablo depositando en la cuenta 4152 3134 4138 1691 del banco BBVA Bancomer.

Teléfono para contactar directamente al deportista: 33 18 75 96 03.

