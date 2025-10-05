Modernizarán pista de BMX en Jardines Alcalde

La pista de BMX del Parque Extremo, ubicado en Jardines Alcalde, será modernizada en colaboración con los jóvenes que practican este deporte.

El proyecto forma parte del compromiso municipal por mantener espacios públicos en óptimas condiciones y fomentar su apropiación por parte de la ciudadanía.

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció que el 6 de octubre comenzarán las mesas de trabajo para diseñar el nuevo espacio e iniciar su intervención antes de que concluya el año.

Durante el Sábado de Corresponsabilidad realizado en la colonia Jardines Alcalde, la alcaldesa también informó sobre la rehabilitación del área canina del Parque Extremo.

“Vamos a mejorar la iluminación, que es fundamental; arreglaremos la infraestructura para los jóvenes y retiraremos la que ya está obsoleta, porque hoy no alimenta las relaciones humanas sanas”, destacó.

Añadió que se incorporarán actividades encabezadas por la Comisaría de Guadalajara y el Comude, además de acciones para que el área canina tenga mejores condiciones.

Delgadillo explicó que, de forma paralela, se implementarán en la zona los Planes de Barrio, herramienta que permitirá definir una ruta de trabajo para fortalecer los espacios públicos. “Vamos a hacer una renovación gradual. Hagamos equipo y proyectemos juntos qué cosas vamos a mejorar para que llenemos este parque de vida”.

Vero agradece el apoyo ciudadano

Vero Delgadillo reconoció el compromiso de los jóvenes deportistas para mejorar el entorno en que practican: “Quiero agradecer a los chicos de BMX, porque se comprometieron a trabajar con nosotros para contar con la infraestructura que necesitan y ayudarnos a cuidar el parque”.

Durante la jornada, vecinos y funcionarios municipales participaron en labores de mantenimiento del Parque Extremo, con pintura en muros, bancas y realizando limpieza general.

De forma simultánea, el Gobierno de Guadalajara intervino diez espacios públicos más con acciones de rehabilitación y limpieza en distintos puntos de la ciudad, solicitando el apoyo de los ciudadanos para la óptima conservación del mobiliario público.

