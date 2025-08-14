Identifica las señales de que el ejercicio funciona en tu cuerpo

En la actualidad, las personas están interesadas en bajar de peso y en perder grasa de una forma saludable, además están en una constante búsqueda de adquirir buenos hábitos en sus regímenes de actividad física y alimentación, con el fin de mejorar el metabolismo .

En las últimas décadas, se ha vuelto una tendencia —que llega a sectores de la población cada vez más jóvenes— asistir a los gimnasios y adoptar en sus vidas un estilo de vida "fit".

Sin embargo, no todas las personas experimentan cambios en su cuerpo derivado de entrenar todos los días, situación que provoca mucha frustración y termina por alejarlas de sus metas en la salud .

Debido a este problema, es necesario reconocer cuándo un entrenamiento, una disciplina o un deporte nos está sirviendo, es decir, está repercutiendo en una forma positiva en nuestra calidad de vida, y cuando no es el caso.

Lee también: Estos son los beneficios para la salud de comer pancita

Señales para saber si el ejercicio que hago está surtiendo efecto

Se aligera conforme pasa el tiempo

Según expertos en el deporte y la cultura física, una buena señal de que nuestro entrenamiento está funcionando y está siendo bien recibido por nuestro cuerpo es que, en cada sesión que se esté realizando, los sets se hacen más "fáciles" de llevar a cabo.

Esta señal es importante debido a que nuestro cuerpo nos comunica que se va acostumbrando y ajustando al entrenamiento. Si nuestras repeticiones en cada ejercicio se sienten demasiado sencillas, es un indicador de que es posible incrementar la complejidad y, así, mejorar de a poco el rendimiento.

Los músculos hablan

Cuando las personas comienzan a entrenar, ya sea porque visitan el gimnasio o practican algún deporte, experimentan dolor en diferentes partes del cuerpo durante y después de cada sesión, sobre todo después.

El dolor en las extremidades y diferentes partes del cuerpo, la sensación de que algunas partes de nuestro cuerpo están inflamadas, son un buen indicador de que en nuestro cuerpo se están rompiendo y expandiendo nuestros tejidos musculares, lo que se traduce en mayor volumen.

Por lo tanto, si algunas partes de nuestro cuerpo se comienzan a ver más grandes, estamos por buen camino en el entrenamiento elegido.

Te recomendamos: Así debes cuidar a tu perro durante la temporada de lluvias

Más energía

Este pude ser tal vez uno de los indicadores más puntuales y, a la vez, más contradictorios: ¿cómo es posible adquirir energía después de gastarla durante el entrenamiento?

La realidad es que una rutina bien realizada en cualquier momento del día y, lo más importante, bien recibida por nuestro organismo, aporta energía suficiente para continuar con nuestras actividades.

Además, aunado al indicador de la energía, un buen entrenamiento puede ser la clave para ayudar a nuestro sistema nervioso a regular el sueño.

¡HAMBRE!

Si después de la rutina o el entrenamiento que realices sientes un hambre voraz, estarás experimentando otro buen indicador de que tu cuerpo está respondiendo bien a tus actividades.

El hambre después de entrenar es normal, ya que el cuerpo se encuentra en recuperación y exige nutrientes como fuente de energía . Como un punto importante para tomar en cuenta, implementa alimentos saludables después de entrenar: acércate con un experto o experta en la nutrición que pueda orientarte en el diseño de un plan alimenticio postentrenamiento.

¿Cómo te sientes?

Sin duda, el mejor indicador para saber si una disciplina o deporte está siendo bien recibido por tu sistema es la auto-observación. Vale la pena preguntarse de forma permanente si lo que hacemos es agradable, si nos sentimos motivados todos los días a realizar esa actividad y si nos sentimos de mejor ánimo después de cada entrenamiento.

Si eres principiante en el mundo del deporte o de la actividad física, no te desanimes si tu primera opción no es lo que buscas, vale la pena seguir buscando hasta encontrar aquella disciplina que aporte bienestar a tu cuerpo y a tu calidad de vida .

Te puede interesar: 6 alimentos populares que manchan los dientes y no lo sabías

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF