Hoy, sábado 16 de agosto, en punto de las 22:50 horas, la Selección Mexicana Femenil disputará la gran final de Flag Football en los World Games Chengdu 2025. El partido por la medalla de oro será ante su similar de Estados Unidos, una de las selecciones más fuertes del torneo y eterna rival en esta disciplina.

El equipo mexicano ha tenido una actuación sobresaliente en el desarrollo de este certamen. En la fase de grupos se mantuvo invicto, demostrando un alto nivel y una ofensiva contundente. Posteriormente, en los cuartos de final, el conjunto tricolor arrasó con la selección de China al imponerse por marcador de 40-0. En semifinales, México enfrentó a Canadá y logró otro triunfo importante de 25-13, pero fue este el resultado que le aseguró su pase a la final.

El duelo entre México y Estados Unidos promete ser emocionantes, ya que ambas selecciones cuentan con jugadoras que han sido parte importante en el crecimiento del flag football a nivel internacional.

Asimismo, esta final no solo definirá al campeón de Chengdu 2025, sino que también será un escaparate para reafirmar el poderío del equipo mexicano.

La misión no será fácil, pero el combinado tricolor ha demostrado tener la preparación y la mentalidad ganadora para enfrentar este reto.

La final de Flag Football en los World Games Chengdu 2025 será esta noche a las 22:50 horas (tiempo del centro de México), en un duelo que seguramente mantendrá a los aficionados al filo del asiento.

