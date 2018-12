Reporta Alexis y presentan a Hiram

El delantero Alexis Vega se realizó las pruebas médicas de rigor y ya sin nada pendiente, estampar la firma en el contrato que lo liga a Chivas en un convenio multianual.

Su llegada significa mucho para la afición, ya que en él estará puesta toda ilusión goleadora del equipo.

En este momento Vega es para la afición un sinónimo de ilusión y con esa bandera, esa presión, llegó el jugador proveniente del Toluca.

Con la llegada de Alexis (cinco goles en el torneo regular y uno de gran hechura contra América en Cuartos de Final), son tres los refuerzos confirmados ya en el redil, ya que antes habían fichado el volante Dieter Villapando, e Hiram Mier, defensa central que está seguro logrará objetivos importantes, porque llegó para triunfar y defender la casaca rojiblanca con orgullo, según lo expresó ayer.

“Tengo la oportunidad de representar a esta gran institución, es muy grande; estoy feliz por lo que estoy viviendo. Voy a defender a muerte este escudo, esta gran institución, esta camiseta. Demostraré en la cancha que quiero estar aquí, que quiero cosas importantes y ser campeón otra vez”.

Alexis Vega a su llegada a las instalaciones de Verde Valle, la mañana de ayer. CORTESÍA DE FRANCISCO ÁNGEL

Mier jugó todos los minutos del torneo con Querétaro y una vez que firmó ayer, de inmediato se sinceró en entrevista, pues siente llegar en el mejor momento de su carrera y vida, ya que en madurez se siente pleno para el reto.

“Me siento en mi mejor momento, tengo muchos partidos jugados en la Liga. Me siento ilusionado, ansioso de que llegue la primera fecha. Antes casi siempre había rumores que los acercamientos estaban, lo cual ilusionaba en que un equipo tan grande se fijara en mí”.

El defensa central agradeció al Querétaro, su club de procedencia, por el apoyo brindado en los últimos cuatro torneos que estuvo ahí, ya que encontró la regularidad que quería y les dedicó unas palabras.

‘’Terminó esta etapa con el club Querétaro, sólo me queda agradecer por todo lo que pasé en este tiempo, me hicieron sentir como en casa. Muchas gracias a la afición por todo el apoyo que me dieron y deseándoles mucha suerte en sus nuevos proyectos. Gracias’’, escribió en sus redes sociales.

Los rojiblancos todavía no cierran periodo de contrataciones, les falta un contención, ya que a decir del director general, José Luis Higuera, no es bueno cargarle la mano a Fernando Beltrán, quien se encuentra en un proceso de crecimiento y, aunque ha mostrado grandes cualidades, no quieren acelerarlo.

Siguen las prácticas

Chivas se enfoca en el Mundial de Clubes de cara a su partido contra el Kashima Antlers de Japón. @CHIVAS

En Verde Valle las Chivas continúan con la intensa preparación rumbo al Mundial de Clubes, certamen internacional en el que enfrentarán al conjunto japonés Kashima Antlers, en los Cuartos de Final del certamen que tendrá lugar desde el día 12 en Emiratos Árabes Unidos.

Los jugadores, al mando de José Saturnino Cardozo, realizaron sus prácticas con el fin de llegar en buen ritmo a la cita asiática, pues la consigna del club rojiblanco es pasar el primer examen para luego enfocar sus baterías contra el Real Madrid, en una de las Semifinales. En la foto, Isaac Brizuela y Michael Pérez durante una de las sesiones físicas de ayer por la mañana. Hoy, Chivas abrirá las puertas del Estadio Akron para convivir con sus aficionados.