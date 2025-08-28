El partido Puebla vs Monterrey cerrará las actividades del viernes en la Jornada 7 (J7) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El juego enfrentará a dos equipos con realidades completamente distintas. Aquí te decimos el horario del encuentro, los canales de transmisión y cómo llegan a esta fecha.

A pesar de sacar el empate a cero frente a Pumas en la presentación de Hernán Cristante el pasado domingo, Puebla es sotanero general al sumar 4 unidades, tras una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Los Camoteros están empatados con los Gallos Blancos y Chivas, sin embargo, la goliza recibida por los Tigres en la fecha 4 los tiene con el mayor porcentaje de cifras negativas, con 14 goles en contra y solo 4 a favor.

Por su parte, Monterrey está imparable y sumó su quinta victoria consecutiva, la más reciente al superar en casa 3-0 al Necaxa.

Con un paso casi perfecto, solo una derrota en la fecha 1 frente a Pachuca, los Rayados suman 15 puntos y encabezan la tabla general, seguidos de América, Cruz Azul y los Tuzos.

Las estadísticas marcan una tendencia a favor de Monterrey, quienes han ganado 4 de los últimos siete encuentros (el restante han sido empates) y, de hecho, la última ocasión que Puebla sacó el resultado fue en el lejano Clausura 2022.

El partido de la J7 del Apertura 2025 se disputará este viernes 29 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J7 Puebla vs Monterrey

Fecha y hora: Viernes 29 de agosto, 21:05 horas

Viernes 29 de agosto, 21:05 horas Estadio: Cuauhtémoc, Puebla, Puebla

Cuauhtémoc, Puebla, Puebla Transmisión (canales para ver en vivo): Caliente TV, Tubi, FOX, Azteca Deportes Network, Azteca 7

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

