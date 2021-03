Renata Zarazúa superó primer reto del Abierto Zapopan

Renata Zarazúa hizo valer la localía en su debut dentro del Abierto Zapopan 2021, pues la noche de este lunes la tenista mexicana superó con éxito su primer reto de este evento en el que se midió a la polaca Katarzyna Kawa.

Para avanzar a los octavos de final de este torneo, Zarazúa se impuso con parciales de 7-6 y 6-0, mismos que le valieron para llevarse el aplauso del público presente en las gradas de la cancha principal del Centro Panamericano de Tenis.

“No me sentí del todo bien, es muy difícil el primer partido por las condiciones, acoplarme me costó mucho y estuve nerviosa en el saque, sin embargo tuve muy buena actitud y ganar el primer set me ayudó para ir dejando los nervios poco a poco”.

“El estadio está increíble y que haya venido gente lo hace aún más especial. Los nervios y la altura son complicados. Me gusta jugar en México, pero me siento más presionada y espero pronto pueda mejorar esto”, dijo Zarazúa luego de este juego en donde se vieron 10 quiebres seguidos en el primer set.

Una hora con 38 minutos fue lo que duró este juego entre Kawa y Zarazúa, dos rivales que mostraron dos caras totalmente distintas en este compromiso, pues a pesar de que el partido estuvo para cualquiera en el inicio, ya para el segundo set la mexicana superó el nerviosismo del que fue víctima a momentos e impuso condiciones para superar con cierta facilidad a su sinodal polaca.

Ahora, la siguiente rival de Zarazúa será la tenista eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, quien ha mostrado argumentos interesantes en este inicio del Abierto Zapopan y que luce como una sinodal complicada para Renata.

JL