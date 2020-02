Refuerzos de UdeG, listos para destacar

El volante costarricense Malik Jamal y el defensor colombiano Luis Ortiz fueron confirmados como los últimos refuerzos de los Leones Negros para el Clausura 2020 del Ascenso MX.

Tras haber llegado al conjunto tapatío que milita en la División de plata del futbol mexicano, ambos jugadores dieron a conocer sus sensaciones por formar parte del equipo melenudo que busca su ascenso a la Liga MX.

Jamal se dijo feliz por haber firmado con un equipo histórico, en el que buscará ganarse un lugar como titular.

“Estoy contento por estar en una institución con mucha historia como Leones Negros. Vengo a pelear por un puesto. Me he sentido bien, me estoy acostumbrando a los entrenamientos y al ritmo de juego de mis compañeros. Me gusta mucho encarar, el uno contra uno”.

Por su parte, Ortiz agradeció a sus compañeros y cuerpo técnico por el arropo que le han dado durante sus primeros entrenamientos con el conjunto de la UdeG.

“Me siento contento por estar en esta gran institución. Me han acogido de buena manera, así que le agradezco a todos mis compañeros y cuerpo técnico por ayudarme a estar en la UdeG. Este es un sueño hecho realidad, llego a un futbol de mucho nivel y es algo que desde pequeño he querido”.

JL