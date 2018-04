Rayados y Lobos, con objetivos distintos

Con el firme objetivo de asegurar un sitio en la Liguilla por el título del Torneo Clausura 2018, los Rayados del Monterrey buscarán superar a un desesperado Lobos BUAP, que requiere de un triunfo si quiere mantener la esperanza de continuar en Primera División.

Será a partir de las 19:00 horas cuando el equipo dirigido por el técnico argentino Antonio Mohamed reciba al conjunto poblano, en el encuentro de la decimosexta jornada.

Monterrey buscará ante el equipo poblano un triunfo que les permita escalar posiciones dentro de la clasificación general, en la cual llevan 25 unidades y una combinación de resultados podría dejarlo entre los primeros cuatro.

Sin embargo, la tarea no será nada sencilla para el cuadro regiomontano, en virtud de que se medirán a un Lobos urgido de puntos para seguir con la posibilidad de evitar el descenso, pues si pierde hoy se va anticipadamente.

Otros duelos de hoy son: Querétaro vs. Pachuca a las 17:00 horas, León vs. Tijuana a las 19:06 horas y Necaxa vs. Tigres a las 21:00 horas.