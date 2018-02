Raúl Guzmán, tricampeón del GPI Karting

Luego de un par de días difíciles con demasiados contratiempos técnicos, ayer Raúl Guzmán se impuso con autoridad en el GPI Kartíng 2018. Con casi 10 segundos de ventaja sobre Enrique Meza, quien fue el segundo lugar de la prueba, el piloto jalisciense se coronó por tercer año consecutivo en la categoría Fórmula Mundial.

Guzmán, quien el sábado pasado clasificó primero, hizo valer su condición de favorito al llevarse la bandera a cuadros tras culminar las 20 vueltas que comprendió la prueba en un tiempo oficial de 24:29.069 minutos.

“Ayer nos pasaron muchos imprevistos desde la clasificación, las prácticas y la carrera uno y dos, misma en la que tuve que remontar del lugar 30 al uno. Hoy no nos pasó nada y fuimos de punta a punta. Debo agradecer mucho a toda la gente que me apoya, no se siente nada mal (ser tricampeón), estoy muy contento”, compartió Raúl Guzmán.

Aunque inició la carrera con la presión constante de Meza, Guzmán logró poner tierra de por medio entre él y el resto de los competidores. Fue tanto el dominio del jalisciense que los reflectores comenzaron a enfocarse en la lucha por el segundo puesto.

Al final, Meza pudo quedarse con el segundo lugar del podio al culminar su carrera en un tiempo oficial de 24:38.341; el tercer sitio se quedó en manos de Carlos Labastida, quien cronometró 24:38.956 minutos.

Al respecto, pese a que no pudo quedarse con el primer lugar, Enrique Meza aseguró que se siente más maduro y confiado para afrontar próximos compromisos. “Siempre esperamos un podio y gracias a Dios se consiguió. Me siento con mucha experiencia, he recorrido muchos kilómetros y es grato medirte con pilotos de talla internacional”.