Pese a todo, Raúl Guzmán se robó el show

Asumir un castigo que parecía injusto, padecer la falla de un neumático y aún así quedarse con el primer puesto. A grandes rasgos esto fue lo que vivió este sábado el piloto tapatío Raúl Guzmán.

Y es que a pesar de todos los contratiempos, Guzmán pudo quedarse con el primer lugar de la clasificación de la categoría "Fórmula Mundial", esto dentro del GPI Karting de Guadalajara 2018.

El primer problema de la tarde llegó desde la prueba clasificatoria, pues a pesar de que Guzmán se ubicó en el primer sitio, su lugar no fue respetado debido a que el piloto omitió el uso de un sello obligatorio a la hora de correr.

Posteriormente, ya en la primera carrera para definir la parrilla de salida de este domingo, Raúl sufrió una falla en un neumático que lo obligó a dejar la competencia y lo relegó hasta el último puesto de salida en la segunda y última carrera.

Todo parecía en contra, pero gracias a su experiencia y pericia tras el volante, Guzmán logró remontar lugares hasta pelear la punta con otro tapatío: Enrique Meza.

Fue un mano a mano impresionante en el cual Meza llevó la delantera durante la mayor parte del tiempo, sin embargo, casi al final, Guzmán pudo superarlo y contra todo pronóstico será el primero en la parrilla de salida de este domingo, situación que desde ya lo pone como el máximo favorito para coronarse por tercera ocasión consecutiva.

Un campeón a prueba de todo

Luego de agenciarse el primer lugar en las inmediaciones del Estadio Akron, Raúl Guzmán señaló que estos días de competencia no han sido sencillos para él y su equipo, pues han padecido una serie de situaciones que los han puesto a prueba.

"Yo creo que desde el viernes nos ha pasado de todo, se nos poncharon cuatro llantas, se nos quemó un cable, no practiqué nada... Hoy por la mañana tuvimos otro problema y pudimos clasificar primero, pero me descalificaron por una razón que nunca entendí (omitir el sello), arranqué la primer carrera y se me ponchó una llanta, arranque último en la segunda carrera y pese a todo logramos sacar la victoria", finalizó Guzmán.

Para saber: Raúl Guzmán se desempeña como piloto en la Fórmula Renault 2.0 Eurcup.

Top 5 de la clasificación Fórmula Mundial

Raúl Guzmán 19:13.003 minutos

Enrique Meza 19:14.487 minutos

José Barba 19:22.656 minutos

Carlos Labastida 19:22.756 minutos

Toño Pérez 19:23.994 minutos

