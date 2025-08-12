El exjugador de Chivas y de la Selección Mexicana, Ramón Morales, aseguró que disputar una Copa del Mundo en casa será una gran oportunidad para que el equipo Tricolor realice un gran papel en la siguiente justa mundialista.

“Yo creo que es una oportunidad, por supuesto. En tu casa, con tu gente, donde todo el entorno pueda hacer o intentar que sea favorable, por supuesto que te da posibilidad. Ojalá en su momento ellos puedan hacer una gran actuación y que el público —en este caso ahí me incluyo— podamos darle esa buena vibra para que puedan lograr lo que desean”, señaló.

De igual manera, “Ramoncito” reconoció que una Copa del Mundo en casa es algo que disfrutarán todos los seguidores del futbol en México, por lo que espera que puedan dar una actuación destacada.

“Se dice muy rápido, pero no es nada fácil, y eso creo que nos beneficia a todos: a nosotros, al aficionado; beneficia a todos para buscar tener y dar una muy buena cara a nivel mundial, en todo sentido, y ojalá así sea”, agregó.

Le agrada la propuesta de Gabriel Milito con Chivas

Al final, el capitán rojiblanco reveló que le ha gustado la propuesta de Gabriel Milito al frente de Chivas, por lo que consideró que la falta de contundencia del equipo ha sido la clave por la que no han llegado los resultados esperados.

“Me ha gustado la forma en la que ha parado y los partidos, las oportunidades de gol que han generado. En el futbol se dice: cuatro oportunidades de gol, una, dos, tres, cuatro. Es lo más difícil. Construir en el mundo, dentro del entorno, afuera. Ellos lo han tenido; ha faltado esa contundencia para que les haya resultado favorable, pero creo que, hasta lo que yo he visto ahorita, a mí me ha gustado. Espero que ya se vea resultado”, concluyó.

