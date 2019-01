Rafael Nadal vence a Tsitsipas y avanza a la final del Australia Open

Rafael Nadal no ha tenido piedad con la nueva generación del tenis en el Abierto de Australia.

Ahora se agrega Stefanos Tsitsipas, de 20 años, a la lista de prometedores jugadores que han sido arrasados por Nadal rumbo a su quinta Final en Melbourne Park y la número 25 en todos los torneos de Grand Slam.

Nadal necesitó apenas 11 minutos para demostrarle a Tsitsipas, y a todos los demás, que el chico que echó a Roger Federer del primer major del año no iba a repetir la hazaña. Ni a acercarse. El español rompió el servicio del griego en el tercer “game”, y otras cinco veces en todo el partido, para imponerse por 6-2, 6-4 y 6-0. El ex número uno del mundo no vio amenazado su saque hasta el último juego.

Además, con este resultado el español se mantiene invicto sin perder uno solo de los 18 sets que ha disputado hasta el momento en Melbourne Park.

Para Nadal fue el mismo tipo de triunfo en sets corridos que ante Alex de Miñaur, de 19 años, en tercera ronda, y frente a Frances Tiafoe, de 21, en Cuartos.

La marcha de Tsitsipas a la primera semifinal de un grande en su incipiente carrera tuvo como nota alta la victoria ante Federer, el campeón de 20 majors, en la cuarta ronda.

Para levantar su segunda copa en Australia, Nadal, de 32 años, tendrá que medirse el domingo al vencedor de la otra Semifinal entre el serbio Novak Djokovic y el francés Lucas Pouille.

Un título convertirá a Nadal en apenas el tercer hombre en la historia del tenis que gana al menos dos veces todos los torneos de Grand Slam. Así emularía a las leyendas australianas Rod Laver y Roy Emerson.