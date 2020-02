Rafael Nadal espera que pronto termine psicosis por coronavirus

Más allá de pensar en una posible participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a la espera de que sí se realicen, el tenista español Rafael Nadal confía que pronto se resuelva el tema del coronavirus.

"Lo primero de todo es que ojalá se controle este problema en el mundo lo antes posible, que se pueda solucionar cuanto antes. Necesitamos encontrar el remedio y frene esta incertidumbre y psicosis, este miedo", dijo.

En rueda de prensa, luego de vencer al serbio Miomar Kermanovic para acceder a los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis, dejó en claro que más allá de realizarse los juegos o no, detener esa enfermedad es por el bien de la humanidad.

"Es lo más importante no para los Olímpicos, sino para la humanidad en general", comentó el ganador de 19 Grand Slams y ex número uno del ranking mundial.

También tuvo palabras de aliento para la rusa María Sharapova, quien ayer anunció su retiro del tenis profesional, por lo que consideró fue un día triste para el deporte.

"Es un día triste para el mundo del tenis, se va un ícono, alguien que ha sido un referente importante en el mundo del deporte femenino, con lo cual no es una buena noticia, pero todos acabamos algún día y ella le dio mucho a este deporte, ha sido un ejemplo de pasión".

Tras recalcar que la siberiana fue un ejemplo dentro y fuera de la cancha, en donde siempre se comportó de manera profesional para convertirse en un referente, le deseó que sea feliz en cualquier ámbito donde quiera desarrollarse.

"Lo único que le digo es que sea feliz a lo que decida dedicarse; desde jovencita se ha esforzado al máximo para cumplir sus objetivos en el tenis, se merece el derecho a poder decidir lo que le apetezca".

Sobre la posibilidad de que Acapulco tenga un Masters 1000 tras la construcción de la Arena Mia, fue realista y comentó que es algo prácticamente imposible, aunque le haría mucha ilusión.

"No quiero desilusionarlos, pero siendo realistas y viendo desde la perspectiva real, Masters son los que son y no veo quien va a dejar de ser Masters para que lo sea Acapulco, y no lo digo porque no me hiciera ilusión que Latinoamérica tuviera uno, me encantaría, me siento cercano a todo eso y ojalá pudiera ayudar a que sucediera, pero tampoco hay que engañar a nadie y es muy complicado".

OF