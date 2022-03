Querétaro vs Atlas: Usuarios de redes identifican a presuntos agresores de emboscada

A través de redes sociales diversos usuarios identificaron y compartieron distintos videos e imágenes en los cuales se apreciaban los rostros de los señalados como agresores en la emboscada ocurrida ayer en el estadio "La Corregidora" durante el partido de Querétaro vs Atlas.

En las publicaciones se puede apreciar a distintos hombres que participaron en las agresiones, tanto en las tribunas, como dentro de la cancha, quienes golpeaban a las personas y las pateaban, pese a que algunas de las víctimas permanecían ya inertes y con heridas visibles.

Algunas personas con la playera del equipo del Querétaro incluso lucen sonrisas en el rostro mientras ocurren las agresiones.

Hubo tambíen quién elaboró un collage con los rostros de todos los presuntos agresores, quienes habían sido captados en diversos videos e imágenes tomados tanto por aficionados que asistieron al partido como por la prensa.

Algunos internautas incluso compartieron algunos perfiles de redes sociales asegurando que habían encontrado a los responsables y pidiendo a las autoridades que tomarán cartas en el asunto.

Será el Ministerio Público de ese estado el que se encargue de reunir las pruebas correspondientes para su localización e iniciar así el proceso en su contra.

Por la mañana en rueda de prensa el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que ya instruyó a la Fiscalía del Estado para que lleve a cabo las diligencias correspondientes a fin de dar con los señalados como agresores, a fin de que se les investigue penalmente por el delito de Tentativa de Homicidio, y para asegurarse que no vuelvan a pisar el estadio "La Corregidora".

“Me quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés, donde hayas nacido, o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el País, lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que querían disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y tu violencia”, expresó el gobernador de ese estado.

Denuncian en redes

Aficionado con navaja



JL