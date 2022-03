Querétaro vs Atlas: Sin detenidos por emboscada durante partido en "La Corregidora"

A casi 24 horas de que ocurriera la emboscada contra aficionados del Atlas durante el partido Querétaro vs Atlas, que se llevó a cabo este sábado en el estadio "La Corregidora", no se ha reportado todavía alguna persona detenida.

En rueda de prensa el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, aseguró que se abrió una investigación por parte de la fiscalía de ese estado a fin de dar con las personas responsables del hecho, incluyendo a quienes eran responsables del encuentro en el estadio.

"Revisaremos todas las actuaciones públicas o privadas para determinar responsabilidades por acción o por omisión, castigando al que se tenga que castigar, corregir lo que se tenga que corregir y vamos a sancionar a quien se tenga que sancionar", señaló Kuri sin que hasta el momento haya alguna aprehensión.

Según refirió, se instruyó ya al secretario de seguridad de Querétaro y al coordinador de Protección Civil estatal, que se le entregue el día de hoy domingo un informe sobre las posibles omisiones en las que se pudo haber incurrido que hubieran incidido en lo sucedido ayer en el estadio, mientras que a la Fiscalía Estatal se solicitó determinar la responsabilidades de todos los actores involucrados, incluyendo autoridades, responsables del estadio y de la "turba de vándalos" que incurrió en el delito de Homicidio en grado de tentativa "para que no vuelvan a poner un pie en el estadio".

"Me quiero dirigir a ti, criminal, no me importa dónde estés, donde hayas nacido, o dónde te estés escondiendo, voy a dar contigo. Lo que hiciste ayer lastimó y ofendió a todas las familias queretanas y de todo el País, lastimaste a visitantes cuando somos un ejemplo de hospitalidad, pusiste en riesgo a las familias que querían disfrutar de un evento deportivo. Voy a dar contigo, no mereces estar en las calles queretanas y no lo vas a estar más. Tu sentencia legal y social va a ser del tamaño de tu cobardía y tu violencia", aseveró el gobernador de ese estado, añadiendo que se actuará muy pronto.

"La seguridad del estadio es principalmente privada. Pese a ello reconozco que el estado de fuerza pública fue insuficiente y no actuó con la prontitud que se ameritaba. Estamos ya haciendo la investigación correspondiente", añadió Kuri.

Al ser cuestionada sobre dónde se encontraban los titulares de la seguridad pública y de protección civil del municipio y/o del estado, la secretaria general de gobierno de Querétaro Guadalupe Murguía no respondió, pero insistió en que ya se abrieron las investigaciones pertinentes para el deslinde de responsabilidades.

El secretario de Seguridad Pública de Querétaro, Miguel Ángel Contreras, aseguró que previo al evento se llevó a cabo una reunión de corporaciones, y confirmó que la empresa de seguridad privada que preservaría la tranquilidad en el Estadio no tenía elementos suficientes para ello.

Alrededor de las 13:00 horas, Mauricio Kuri aseguró que se reunió con Mikel Arriola, presidente de la Liga BBVA MX y con Gabriel Solares, presidente del Club Gallos Blancos de Querétaro, para continuar con todas las líneas de investigación y determinar responsables por acción u omisión. "Nadie quedará impune", aseveró el gobernador.

Confrontan al Gobierno de Querétaro al decir que no hubo muertes

A través de redes sociales usuarios confrontaron al gobierno de Querétaro que, mediante un tuit, insistió que no había alguna muerte por los hechos registrados en "La Corregidora", y pidió no caer en información falsa.

Entre los reclamos pudieron leerse respuestas en las cuales las personas usuarias aseguraban no creer la información luego de las imágenes y videos difundidos, en los cuales se apreciaba la brutalidad ejercida por los agresores.

"Después de las tremendas golpizas que les dieron, nos van a decir que hay DOS personas graves y todos los demás están bien? HAY VIDEOS! Los pateaban en la cabeza estando ya inconscientes ¡Dejen de mentir! Los ojos de todo el mundo están sobre ustedes. Salgan a decir la verdad", dijo por ejemplo la usuaria Dlg Sam.

"Deberían de verificar a cada unos de los heridos que aparecen en los videos. Uno a uno decir, su nombre y dónde está siendo atendido. No debe haber desaparecidos. Por respeto a las familias de las víctimas. ¡Sin Mentiras!", dijo por su parte Jolie Lil.

En rueda de prensa la secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, indicó que "pese a las imágenes compartidas en redes sociales, ninguna persona había fallecido" y aseveró que continuarían informando sobre el estado de salud de las 23 personas que aún continúan hospitalizadas, de las cuales tres permanecen en estado grave.

