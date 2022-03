Querétaro Vs Atlas: Gobernador actualiza cifras: hay 26 heridos y ninguna muerte

Pese a que algunos aficionados rojinegros afirman fueron testigos de personas fallecidas tras la violencia que se suscitó en el duelo entre Gallos y Atlas, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, afirmó la mañana de este domingo que solamente se han reportado 26 personas lesionadas y ninguna defunción.

De acuerdo con la información oficial, de esas 26 personas que requirieron atención médica hospitalaria (24 hombres y dos mujeres), tres de ellos ya fueron dados de alta, tres se encuentran en situación grave, 10 delicados y los 10 restantes sin gravedad.

Kuri aseguró que utilizarán todos los medios a su alcance para imponer todo el peso de la ley ante los responsables y aseveró que el hecho no quedará impune.

“Utilizaremos toda la tecnología para dar con cada uno de los involucrados y nos vamos a asegurar que no vuelvan a poner un pie en el estadio. Esto no va a quedar impune. Yo me quiero dirigir a ti criminal, no me importa dónde estés, donde hayas nacido o dónde te estés escondiendo (…). Vamos a aplicar la ley, lo vamos a hacer pronto y sin contemplaciones”.

Al tratarse de responsabilidad meramente privada por haber ocurrido en las inmediaciones del estadio Corregidora, Kuri sostendrá una respectiva reunión con el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, así como también con el presidente del Club Querétaro, Gabriel Solari.

GC