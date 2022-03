Querétaro vs Atlas: Fue una emboscada, dice aficionado rojinegro en Querétaro

La tarde de este sábado, el partido que se disputaba entre los Zorros del Atlas y los Gallos Blancos de Querétaro se convirtió en una de las páginas negras en la historia del futbol mexicano.

"Siento que las porras de Querétaro ya traían preparada la emboscada. Estaba muy organizada para golpearnos"

Cuando se jugaba el minuto '60 del encuentro, la cancha del Estadio Corregidora comenzó a ser invadida por la afición que se encontraba en las tribunas en un intento por resguardarse de la violencia que se dio entre las porras de ambos equipos.

Hugo, uno de los aficionados del Atlas que decidió acudir al encuentro narra lo que se vivió en el estadio:

"Estábamos todo el sector del Atlas en un rincón y se acabó el primer tiempo, empezó el segundo y se empezaron a agarrar a golpes entre ellos (aficionados del Querétaro) y del otro lado se empezaron a golpear entre Atlas y Querétaro, pero eran como 10 del Querétaro contra tres del Atlas y eso desató la furia de la barra que rompieron las mallas y se fueron corriendo a ayudar a estos tres, se fueron como cincuenta (de los zorros), pero ahí seguía el partido".

Agrega que, en un instante, cuando volteó a ver la tribuna, "ya había pleitos como en seis sectores del estadio, unas campales y otras empezando. Todos los del Atlas estábamos ahí en un rincón, estábamos acorralados, yo dije 'pues va a ser como en otros estadios que calman la cosa, sacan a la gente y dejan a los de fuera, pero no, no había policía, estaban nada más los del grupo privado de seguridad que son morros"

Hugo asegura que lo que se vivió en La Corregidora fue como estar en una zona de guerra:

"Los de seguridad nos abrieron la cancha, así como diciendo 'métanse, se los van a madrear'. Luego se brincaron los de Querétaro a la cancha y ahí fue ya un 'sálvese quien pueda'. Nosotros corrimos por un túnel de una ambulancia pero cuando salimos corriendo por ahí, ya nos estaban esperando los del Querétaro. Fue una emboscada. Había señores llorando, diciendo 'por favor, por favor, dejen a mis hijos', como guerra y eran niños chiquitos". Recuerda que mientras estaba sentado en su lugar, antes de que iniciara todo, observó a un niño que, asegura "tenía como seis meses" de edad.

Una de las víctimas de esta tarde es un amigo de Hugo, quien acudió al estadio acompañado de dos personas:

"Cuando volteo veo que se estaban golpeando como diez a un cabrón y era mi amigo. Yo me fui a recogerlo y ya tenía como 200 patadas y se levantaba y lo volvían a tirar. Yo le decía 'ya estuvo, ya estuvo'. Me empezaron a corretear a mí y ya no los vi. Yo me salvé porque no tenía playera".

"Había señores llorando, diciendo 'por favor, por favor, dejen a mis hijos', como guerra y eran niños chiquitos"

En su mente, Hugo no tiene duda de que esto fue un ataque premeditado por parte de la porra del Querétaro:

"Voy a investigar, pero siento que las porras de Querétaro ya traían preparada la emboscada. Estaba muy organizada para golpearnos. Nos arrinconaron tres veces", y asegura que hubo una falta de preparación por parte de las autoridades pues esta "es una plaza caliente y también cuando ellos van a Guadalajara, pero en Guadalajara siempre hay dispositivo especial que los cuida y que evitan que pase esto. Cuando llegan, lo hacen con policía y están en el estadio y están custodiados" y agrega que "ellos (las autoridades) saben que es un partido muy caliente, no había dispositivo, no había policías suficientes o huyó la policía. Yo sólo vi de seguridad privada".

Hasta el momento, el amigo de Hugo continúa en el hospital y no saben si podrán regresar esta noche a Guadalajara.

Por ahora, Protección Civil de Querétaro ha descartado las versiones de que hay personas que murieron durante los hechos y aseguran que tienen reporte de 22 personas heridas.

JM