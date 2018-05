Quedan definidas las semifinales de la Liga MX

Quedaron definidas las series de seminales del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. En donde Toluca se verá las caras con Xolos, mientras que América hará lo propio con Santos Laguna.

Toluca y Santos, gracias a su mejor posición en la tabla, se colocaron en la siguiente fase de la liguilla. Tijuana dejó en el camino a Monterrey, para mantenerse en la pelea para coronarse por segunda ocasión en su historia.

Miguel Herrera y las Águilas golearon con un marcador global 6-2 a los Pumas. Y para finalizar los de la Comarca Lagunera vinieron de atrás para eliminar a Tigres.

Todavía no se definen las fechas y los horarios en los que se jugarán las seminales entre Toluca vs Xolos y América vs Santos

LS