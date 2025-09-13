El director técnico de los rojinegros, Diego Cocca no ocultó su frustración tras el empate 2-2 del Atlas ante Santos Laguna en el Estadio Jalisco. El timonel argentino se fue molesto no solo por el gol que les arrebató la victoria en el minuto 91, sino sobre todo por la infantil expulsión de Matías Cóccaro, que dejó al equipo con diez hombres durante más de 35 minutos y terminó por descomponer el plan de partido.

“Ya lo habíamos hablado con los jugadores y quedó claro: no nos podemos dar el lujo de que nos expulsen a un jugador. Hoy pasó otra vez y fue totalmente evitable. Eso desdibuja todo”, señaló en conferencia de prensa.

El estratega reconoció que su equipo mostró carácter al reaccionar tras verse abajo en el marcador al minuto 2 y darle la vuelta con goles de Cóccaro y Diego González. Sin embargo, insistió en que la falta de disciplina terminó costándoles los tres puntos. “Estoy convencido de que sin la expulsión hubiéramos ganado con tranquilidad. Estábamos sólidos, compitiendo, llegando al arco. Pero con diez se hizo cuesta arriba”, lamentó.

Cocca destacó la labor de Camilo Vargas, “que otra vez nos salvó de una derrota más dolorosa”, y de jugadores como Rivaldo y los contenciones, que corrieron hasta el final pese a la desventaja numérica. Incluso resaltó al propio Cóccaro por su gol, aunque matizó con dureza: “Estaba haciendo un buen partido, pero no nos podemos permitir esa energía equivocada”.

El técnico rojinegro habló también de la construcción del equipo, señalando que hay avances en lo mental y en la entrega, aunque admitió que el equipo sigue dejando escapar puntos de manera ingenua. “Hoy no fue para atrás, hoy fuimos competitivos. Pero necesitamos encontrar la manera de cerrar los partidos. Ya no hay soluciones mágicas, es progresivo, pero no podemos seguir regalando”.

Con el empate ante Santos, Atlas llegó a diez partidos sin ganar entre Liga MX y Leagues Cup, un dato que refleja el duro momento que atraviesan los Zorros, donde la paciencia se agota y las excusas empiezan a sobrar.

SV