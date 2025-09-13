Marco Verde vence a Sona Akale por nocaut técnico

El boxeo mexicano no necesita mirar hacia otro lado: su futuro tiene nombre y apellido, Marco Verde (3-0-0), quien sumó su tercera victoria como profesional tras imponerse por nocaut técnico al estadounidense Sona Akale.

Acostumbrado a los grandes escenarios, Verde primero brilló con una medalla olímpica en la Philippe Chatrier de París; luego debutó como profesional con triunfo en Culiacán frente al colombiano Cristian Camilo Montero, más tarde venció a Michel Polina en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, y ahora escribió una nueva página en su carrera al ganar de forma contundente en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de la NFL.

El joven mexicano debía enfrentarse a Marcos Osorio-Betancourt, pero tras la baja por lesión de este, aceptó a Akale como rival de último momento, sin que ello afectara su desempeño. Con el “Corrido de Mazatlán” como música de entrada, Verde no perdió tiempo y mandó a la lona al peleador nacido en Minnesota en el primer asalto.

En una demostración de fuerza y técnica, el sinaloense de 23 años dominó a su oponente hasta que el árbitro detuvo la pelea en el cuarto round. Ganchos, uppercuts, volados, castigos al cuerpo y al rostro, además de un impecable juego de pies, fueron suficientes para que el medallista olímpico de París 2024 dejara en claro que tiene todas las armas para marcar época en el boxeo.

SV