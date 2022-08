A solo 87 días para el Mundial de Qatar 2022, te dejamos 100 datos que debes saber de Copas del Mundo.

El Estadio 974 de Qatar, el primero donde jugará México

El 30 de noviembre de 2021 se inauguró el séptimo estadio para el Mundial de Qatar 2022, un estadio que ha llamado la atención por contar con un diseño no muy vistoso, pero que es desmontable.

Se trata del Estadio 974 (Ras Abu Abud), que fue construido con esa cantidad de contenedores navieros, y que se estrenó en la Copa Árabe del año pasado con el partido Emiratos Árabes Unidos vs Siria

En entrevista para la revista AD, el británico Mark Fenwick, de la firma española Fenwick Iribarren Architects (FIA), habló sobre el innovador estadio. Dijo que la idea de fabricarlo con contenedores era la de ser precisamente construir un estadio "desechable", luego de ver algunos inmuebles abandonados tras el Mundial de Sudáfrica 2010.

Señaló que la empresa no podía malgastar tanto dinero para solo un mes de partidos, así que compró una caja de LEGO y comenzó a darle forma a una idea que se le ocurrió.

"Tenía este proyecto en un solar a un lado del agua: ¡contenedores! Me fui a comprar una caja de LEGO y comenzamos a jugar. Poco antes había hecho un viaje a Sudáfrica y vi los estadios abandonados, entonces, me quedó esta idea de 'esto no puede ser'. Ver ese desgaste de dinero en algo que solo sirvió para un mes me da mucha pena".

El Estadio 974 está fabricado con la idea de que pueda ser desmontado y transportado a otros sitios, tal y como ocurre con la materia prima, los contenedores. Al final de la Copa del Mundo será desmontado.

Está ubicado en la capital del país, Doha.

Tiene capacidad para 40 mil espectadores, y será la sede del primer partido de la Selección Mexicana ante Polonia el próximo 22 de noviembre.

