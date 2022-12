El último partido de los Octavos de Final. Ya están los otros siente equipos que sortearon esta ronda y que disputarán los Cuartos en el Mundial de Qatar 2022, solo resta uno, el cual saldrá del duelo entre Suiza y Portugal, el cual arranca en punto de las 13:00 horas de este martes en el Estadio Lusail.

Un encuentro por demás atractivo, ya que el mundo entero estará al pendiente de la actuación del astro portugués Cristiano Ronaldo, quien vive su último Mundial y que buscará seguir avanzando de rondas para buscar su primer título mundial, el cual se le ha negado a él y a Portugal como nación.

Sin embargo hoy por hoy, CR7 no cuenta con un apoyo incondicional dentro del seleccionado luso, ya que no se le ha visto muy cómodo en la cancha, sobre todo en el duelo ante Corea, en la banca y en los entrenamientos.

“Yo no sé nada de lo que pasó en el campo, solo le vi discutir con un coreano. No quiero hablar más de eso, sino del partido ante Suiza, pero vi las imágenes y no me gustó en absoluto. Realmente no me gustó en absoluto. Estas historias hay que resolverlas internamente y eso es lo que se ha hecho. Se acabó el asunto", indicó el timonel portugués, Fernando Santos.

Pero enfrente tendrá a una selección como es la suiza que impera el orden, la disciplina y la entrega para poder buscar un buen resultado.

“Tenemos que estar muy concentrados en todo momento y evitar cometer errores. Si hacemos eso, estoy convencido de que podemos complicarles la vida”, declaró el capitán suizo Granit Xhaka en vísperas del choque contra el combinado luso.

Para este partido, el arbitraje mexicano tendrá su tercera designación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ya que César Arturo Ramos y compañeros fueron elegidos para dirigir el partido de Octavos de Final entre Portugal y Suiza. Este será el sexto partido que pite el silbante azteca en un Mundial.

Además, éste será el reencuentro entre el silbante mexicano y el astro luso Cristiano Ronaldo, ya que en Rusia 2018, César Ramos estuvo presente en el duelo entre Portugal y Uruguay, en donde tuvo una discusión con el ex jugador del Manchester United que pasó a la historia por lo acalorada de la imagen.

JL