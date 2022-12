La eliminación en fase de grupos de Qatar 2022, a pesar de haberle ganado a Arabia Saudita el miércoles con marcador de 2-1, no eximen de un fracaso rotundo por no haber podido alcanzar los Octavos de Final tal y como había sucedido en las últimas ocho ediciones en donde participó la Selección Mexicana, a pesar de eso, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa reiteró que no es necesaria una renuncia a su cargo.

El directivo explicó que se hará un análisis profundo, y será la Asamblea de Dueños quienes tomen la determinación de separarlo o no del puesto que ocupa.

"Las presidencias son por ciclos mundialistas, entonces ahora termina este ciclo mundialista y los dueños van a tomar la decisión y si aprueban o no este proyecto, pero en ese sentido, no es necesaria una renuncia", dijo el todavía presidente de la FMF, Yon de Luisa.

Pero recordó y reiteró que "hubieron cosas positivas, no podemos olvidar que se ganó una medalla olímpica, se llegó a dos finales de Copa Oro, no podemos olvidar lo que se hizo bien".

