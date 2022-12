La misma historia de siempre, cargada de frustraciones, emociones de los aficionados, ilusiones, de decir “se jugó como nunca, pero se perdió como siempre”.

La Selección mexicana de futbol quedó fuera del Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos. Esto a pesar de derrotar 2-1 a Arabia Saudita en el estadio Lusail.

Empatar con Polonia en el primer partido, caer ante Argentina sin siquiera meter las manos y ganarle a Arabia en el tercer compromiso fue el paso que siguió México para confirmar una eliminación que se estaba fraguando desde hace dos años bajo la criticada gestión de Gerardo el “Tata” Martino, hoy ya, en su propia voz, extécnico del Tricolor.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente (el resultado)... No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, comentó el argentino después del encuentro.

Un gol en táctica fija por parte de Henry Martín al minuto 47 y un golazo de Luis Gerardo Chávez al 52’ hicieron soñar a todos los mexicanos presentes en el estadio de Doha y a millones que siguieron el duelo a través de la televisión, pero en los instantes finales Salem Aldawsari, al 90’+4, le dio al traste a toda la esperanza mexicana.

No bastó con observar de reojo lo que hacía Argentina en su partido con Polonia; ellos hicieron su trabajo, se impusieron 2-0 y están en la siguiente ronda. También los polacos por mera diferencia de goles.

La tristeza por la eliminación vendrá acompañada de una posible multa, y es que la frustración por quedar fuera en esta etapa de la competencia, algo que no sucedía desde 1978 en el Mundial de Argentina, llegó con el mismo problema que se ha venido acarreando desde hace años: el grito homofóbico, el cual apareció en un par de ocasiones, ya con el gol árabe en el marcador.

Ahora, directivos, cuerpo técnico y jugadores deberán dar la cara, ofrecer explicaciones y buscar un nuevo proceso de tres años y medio sin eliminatorias y la posible ausencia de juegos de fogueo, ya que el siguiente Mundial está a la vuelta de la esquina, una Copa del Mundo que se disputará en casa en 2026, organizada en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El sueño de llegar al quinto partido se esfumó por completo luego de que cayera el gol de Arabia en tiempo de reposición. AFP/P. De Melo

Jugaron como nunca...

A Gerardo Martino le salió el plan que dibujaba en su cabeza en cuanto al juego, pero no se suman 384 minutos sin marcar en un Mundial por nada.

Profundidad por bandas con dos laterales muy incisivos como Jesús Gallardo y Jorge Sánchez; impreciso en los tres disparos del primer tiempo; Orbelín Pineda, siendo todo lo que el técnico le pedía a Héctor Herrera y que no fue en todo el Mundial; y Alexis Vega e Hirving Lozano aportando dinamismo, pero lo fundamental no llegó en el primer tiempo: el gol.

El Tri quedó fuera de Qatar 2022 por diferencia de goles; el resultado 2-1 ante Arabia Saudita dejó a México con cuatro puntos, los mismos que Polonia, pero su -1 en la diferencia entre goles anotados y recibidos fue lapidaria, ya que los polacos terminaron con dos goles a favor frente a dos en contra.

Para México, quedar fuera en fase de grupos no ocurría desde Argentina 1978. La Selección Mexicana se quedó en esta instancia por primera vez en este siglo. El de Qatar 2022 es el peor Mundial del Tricolor en los últimos 44 años.

Se rompió la racha de siete Mundiales de forma ininterrumpida con clasificación a octavos de final que databa desde 1994.

Tres partidos de México en el Mundial y tres parados tácticos distintos, tres planteamientos y jugadores diferentes, Gerardo Martino falló a sus principios, dejó de jugar el 4-3-3 que inició en 2019, que luego cambió a 5-3-2 que tantas críticas y malos resultados entregó. Buscó retomar lo que funcionó, pero fue muy tarde.

El Tri se plantó en el terreno de juego en cada ocasión con rostros de incertidumbre, con confusión y nerviosismo. Ante Polonia no quisieron. Contra Argentina fueron superados y exhibidos. Finalmente ante Arabia intentaron, pero no atinaron las que generaron.

Potencia de la Concacaf, la Selección llegó a Medio Oriente con el objetivo de al menos alcanzar el anhelado quinto partido.

En esta ocasión, todo terminó después de tres encuentros.

Alineaciones

Arabia Saudí: Al Owais; Al Ghannam (H. Bahebri, m.88), S.Abdulhamid, Al Tambatki, Al Amri, Al Boleahi (R.Sharahili, m.37); Al Hassan, (A.Madu, m.46) S.Al Dawsari, Kanno; Al Shehri (Al Oboud, m.62) y Al Buraikan.

México: 'Memo' Ochoa; Jorge Sánchez (Alvarez, m.96), César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Edson Álvarez (Funes Mori, m.86), Luis Chávez, Orbelín Pineda (Carlos Rodríguez, m.77); Hirving Lozano, Henry Martin (Raúl Jiménez, m.77) y Alexis Vega (Uriel Antuna, m.46).

Día lleno de frustraciones

Las caras largas, los lamentos, suspiros inconsolables y uno que otro incrédulo se acumularon en el estadio Lusail luego de que se consumara la eliminación del Tri en el Mundial.

Hirving “Chucky” Lozano no logró ser el referente al ataque del equipo mexicano. AFP/K. Jaafar

Los seleccionados no daban crédito a lo ocurrido en la Fase de Grupos. EFE/J. Méndez

La afición se fue del estadio con un trago amargo y un nudo en la garganta. AFP/K. Jaafar

LA VOZ DEL EXPERTO

La visión de Fernando Quirarte

La verdad el accionar en este partido contra Arabia me gustó. Me gustó mucho el desenvolvimiento, me gustó mucho el regreso de Edson Álvarez, el regreso de Henry Martín, creo que eran dos jugadores importantes que ayer lo demostraron y hacen un buen partido, desgraciadamente no les alcanzó por los resultados que se dieron.

A esta Selección y a este proceso le faltó haber jugado así contra Argentina y haber jugado así contra Polonia, yo creo que otra cosa hubiera cantado, otra cosa hubiera sido. Si México hubiera tenido la misma actitud y el mismo deseo de ganar como lo hizo ahora y no como el cuadro temeroso que presentó contra Argentina, con demasiado respeto hacia el rival.

Hay que esperar a ver qué comentan las altas esferas, lo que sí es una realidad, es que el “Tata” Martino, por lo que se sabe y se ha visto, ya no seguirá al frente de la Selección. No es el único culpable, independientemente de los errores que pudo cometer por empecinarse en llevar a tal o cual jugador, otros que no debieron haber estado. Ese es el dilema y el problema de un entrenador nacional, es muy fácil hacer una crítica desde afuera, pero cuando estás adentro, las cosas se ven de diferente manera.

A nivel directivo no hablo mucho, simple y sencillamente es lo que ha pasado siempre con la Selección, interesa más lo económico que lo deportivo y hoy lo estamos viendo nuevamente.

Las Selecciones han venido a la baja con Yon de Luisa. IMAGO7/R. Vadillo

Coleccionan fracasos

Decirle fracaso a lo hecho por México en el Mundial de Qatar 2022 es ser benévolos. Una vez que se volvió a la actividad tras la pandemia de COVID-19, el Tricolor cayó en un bache que concluyó con una decepcionante actuación en la Copa del Mundo, y aunque se terminó con decoro tras el triunfo ante Arabia 2-1, el cuadro nacional regresa a México con la cola entre las patas y totalmente derrotado.

Culpables hay muchos, si es Gerardo “Tata” Martino, por los cambios, las alineaciones, las convocatorias y los planteamientos, es aceptable. Si son los jugadores por su poca honestidad, que aunque estén lesionados piden estar o están aunque sus méritos ya hayan quedado en el pasado, también se suma.

Pero todo va mucho más atrás. El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FEMEXFUT) Yon de Luisa, ha dejado mucho que desear durante su gestión, ya que desde que fue nombrado, las Selecciones Nacionales, en todos sus niveles y categorías, han fracasado en cuanta competencia participen.

Los números de Yon de Luisa y de los directivos que manejan a las diferentes selecciones quedan en evidencia y se intentó cubrir la herida de bala con un curita separando del cargo a Gerardo Torrado.

El fracaso en Qatar corona una seguidilla de malos resultados de México como Selección a todos niveles.

El Tri no estará presente en los Juegos Olímpicos de París 2024; se perderá el Mundial Femenil de 2023 y también la Copa del Mundo Sub-20, todos, resultados conseguidos bajo la gestión de Yon de Luisa.

Yerros de la FEMEXFUT

Final Nations League

Final Copa Oro

Sub-20 sin Mundial 2023

Fuera de París 2024 en varonil y femenil

Selección femenil sin Mundial 2023

Fracaso en Mundial de Clubes

Final Concacaf Liga de Campeones 2022

Qatar 2022

Gerardo Martino no pudo descifrar los retos que se le pusieron enfrente en este Mundial. IMAGO7/R. Vadillo

Martino se culpa y se va

El argentino Gerardo “Tata” Martino reconoció que su contrato con el Tri venció cuando el árbitro pitó el final del juego ante Arabia y se consumó el gran fracaso de caer eliminados en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

“No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso”, arrancó Martino en su rueda de prensa.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta. El contrato (con la FEMEXFUT) se venció cuando el árbitro pitó el final”, completó.

“El pase se perdió esta noche. Fue nuestro mejor partido, donde más situaciones de gol creamos y podríamos haber hecho la cantidad de goles que necesitábamos, pero fallamos", añadió.

Un “Tata” que no se ocultó a la hora de responder de qué se arrepiente de su gestión durante este Mundial.

“No haber sostenido el ritmo de partido de la primera parte contra Polonia en el segundo tiempo. Ahí quizá ameritaba algún tipo de variación. Luego, lo pensé más tarde, en el partido contra Argentina y estando 0-0 podríamos haber modificado el sistema táctico en el segundo tiempo para afrontarlo con nuestro esquema habitual”, contestó.

“Yo no estoy en otra posición que no sea asumir el fracaso que hemos sufrido. Mi análisis lo voy a dejar a la Federación si me lo demandan, pero la posición de fragilidad en la que nos quedamos no me permite hacer este tipo de análisis”, concluyó el argentino.

EFE

Las claves del juego

Por el DT Eduardo Macías

Momento del partido

El golazo de Luis Chávez mantuvo a México en la búsqueda del tercer gol hasta el final del encuentro, estuvo cerca de un doblete en un tiro libre, pero el arquero rival estuvo atento.

A destiempo

En una simple descolgada, los volantes de Arabia Saudita dejaron en el camino a la zaga mexicana con una pared que terminó en gol para los saudíes, donde los Moreno y Montes optaron por recular en lugar de atacar previamente al poseedor del balón.

El planteamiento

Marcada diferencia respecto al duelo ante Argentina, con un esquema 1-4-3-3 que se manejó a lo largo del proceso de Gerardo Martino. La actitud ofensiva de México fue total durante todo el duelo, mas no alcanzó para llegar a los octavos de final.