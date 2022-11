Entre las contadas hazañas que puede presumir México en Mundiales está la de superar la fase de grupos; sin embargo, esto podría no cumplirse en Qatar 2022.

Ayer la Selección Mexicana de Gerardo “Tata” Martino fue incapaz de lograr el triunfo ante Argentina y terminó por perder el encuentro 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

“Sabíamos que hoy había que ganar, que arrancaba otro Mundial para nosotros, y lo supimos hacer”, dijo Messi a un canal de televisión.

Tras el empate con Polonia y la derrota contra la Albiceleste, el Tri apenas cuenta con un punto y es último del Grupo C en esta Copa del Mundo, pues Arabia Saudita, su próximo rival, tiene tres.

Luego del partido, Martino comentó que mantiene firmes sus esperanzas y su convicción de que México peleará hasta el último instante por clasificarse a los octavos de final.

“El equipo todavía tiene chances, difíciles, obviamente, porque además necesitamos que del otro lado haya un ganador, y si es por varios goles, mejor. Eso nos ayudaría aún más”, destacó el técnico.

México está cerca de emular lo hecho en Argentina 1978, último Mundial en el que nuestro país no pudo superar la primera fase. En ese entonces perdió todos sus encuentros.

Además, la Selección Mexicana suma 384 minutos sin poder anotar gol en una Copa del Mundo. El último se dio en Rusia 2018, en el duelo ante Corea del Sur, que el Tricolor ganó 2-1. Esos dos tantos fueron de Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela.

Lionel Messi abrió la puerta del cerrojo defensivo de la Selección Nacional de México con un gol de larga distancia entre varios zagueros. AFP/G. Kirk

México en un Lío

El futbol es generoso y da revancha, pero no siempre se pueden aprovechar. Una vez más, la Selección Mexicana tuvo la oportunidad de cambiar la historia, de demostrar que el famoso “sí se puede” puede convertirse en algo más que un rezo de la afición, pero al final todo sigue igual.

Durante el primer tiempo del encuentro, la Selección Albiceleste fue incapaz de encontrar el “Caminito” que lo llevara al arco de Guillermo Ochoa, pero llegó el segundo tiempo y la historia se repitió.

Al reanudarse el encuentro quedó claro que era cuestión de tiempo. Tras el planteamiento de Martino. México comenzó a perder el ritmo y dejó de ir al frente.

Al 63’ llegó el genio de la lámpara cuando el botín izquierdo de Lionel Messi frotó el balón y apareció así, como un oasis en medio del desierto, para la selección Albiceleste. Con un zurdazo desde fuera del área rompió el arco de Ochoa y con él también la esperanza de los aficionados mexicanos presentes en el estadio de Lusail, que vieron la euforia con la que Lio celebró con los suyos con un grito que parecía decir que no se irá de su quinto mundial sin pelear.

La Selección de Martino se desmoronó y aunque Argentina no ofreció nada brillante, el gol de su 10 le sirvió para levantarse del “coma” en el que se encontraban. El Tri buscó levantarse, con más corazón que con idea, pero simplemente no tuvo con qué responder.

Por si fuera poco, lo que no tuvo la banca del Tri, sí lo tuvo la de Scaloni, pues de ahí salió Enzo Jeremías Fernández quien entró de cambio por Guido Rodríguez y que aportó con un gol sublime a su causa para terminar poniendo el 2-0 a favor de la Albiceleste.

No había nada más que decir. Una vez más no, no se pudo. De nuevo habrá que sacar la calculadora, rogar por un milagro y depender de los que buscaron derrotarnos.

Quizá el miércoles, ante Arabia, los dioses sí estén con el Tricolor porque el día de ayer, el “Messias” jugó con los contrarios.

El “Tata” Martino destaca dignidad del Tri

Gerardo Martino mantiene firmes sus esperanzas y su convicción de que México peleará hasta el último instante por clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Luego de que perdieran contra Argentina en el segundo juego de la fase de grupos, el “Tata” se dijo orgulloso de la dignidad con la que su equipo se midió en contra de la albiceleste, y ahora espera que todo se acomode para poder acceder a la siguiente fase de Qatar 2022.

“El equipo todavía tiene chances, difíciles, obviamente. Sabemos que son chances difíciles, porque además necesitamos que del otro lado haya un ganador, y si es por varios goles mejor, eso nos ayudaría aún más”.

“Pero sin duda alguna que después de lo que vi hoy durante una hora de partido, o mejor dicho los 90 minutos, de la dignidad con la que fueron a enfrentar a un rival candidato, no tengo duda que lo vamos a intentar con todo lo que tengamos”, comentó Martino.

Será el próximo miércoles 30 de noviembre cuando el Tri se juegue la vida contra Arabia Saudita, pero además de que la victoria está obligada para las aspiraciones de México, también debe esperar la victoria de Polonia o Argentina en el otro duelo del Grupo C.

La derrota dejó al Tri en la lona y con la calculadora en mano, sólo un milagro lo podría salvar del fracaso en el Mundial de Qatar. EFE/R. Wittek

Las claves del juego

Por el DT Eduardo Macías

La jugada que cambió el partido

La atajada de Emiliano Martínez al tiro libre de Alexis Vega al 44’ mantuvo el cero atrás para Argentina y les dotó de seguridad para seguir al ataque y buscar el triunfo.

Jugador clave

Lionel Messi, siempre, en los buenos y en los malos momentos es el actor principal, abrió el camino para Argentina con un zurdazo demoledor.

Sorpresivo

Gerardo Martino manejó un esquema de 1-4-3-3 durante casi todo su proceso, por lo que cambiar a una línea de 5 defensores fue una decisión arriesgada ante Argentina, que al final supo abrirse camino.

LA VOZ DEL EXPERTO

En la visión de Francisco Ramírez

El planteamiento de Gerardo Martino ante Argentina no gustó del todo entre la gente que conforma el gremio del futbol mexicano.

Por lo menos así pasa con el profesor Francisco Ramírez, exauxiliar de la Selección Mexicana y exentrenador de Chivas, Atlas y Tepatitlán, mismo que lamentó que el Tri se plantara contra Argentina con más preocupación que propuesta.

“Vi a un México más preocupado por anular a Messi que por alguna otra cosa. Martino llenó el mediocampo de gente, y como consecuencia el ‘Chucky’ (Hirving Lozano) y Vega (Alexis) estuvieron muy solos en punta, al grado de que nunca tuvimos un chance claro de gol”.

“Fue hasta que recibió el gol en contra que Martino reaccionó, volviendo a su 4-3-3, teniendo más presencia en ataque, aunque México siguió adoleciendo de la generación de opciones de gol. Fue un partido bien trabajado por Argentina en el que desgastó a México. Me pareció más una propuesta basada en anular al rival que en hacerle daño”, comentó el estratega.

En cuanto a la ausencia de Edson y los volantes del Tri, Ramírez consideró que el “Tata” utilizó a jugadores que por sus características no eran los más aptos para generar peligro en conjunto con los extremos.

“No sé si Edson Álvarez tuvo alguna lesión que lo marginó del 11, pero era factor él como pivote central y aparte tercer defensor en zona baja. Realmente los volantes que tuvo México tuvieron muy poco desequilibrio, transiciones, que en el futbol actual es bien importante la transición rápida. Ni Gutiérrez (Erick), ni Guardado (Andrés) o Herrera (Héctor) tenían esa condición para poder contragolpear, siempre Lozano y Vega quedaron muy solos en el ataque, y es consecuencia de las características de estos volantes que hablamos”.

“Con Edson se hubiera tenido un volante-central agresivo que pudo haber trabajado contra Messi y a la vez ser el tercer central en caso de tener que meterse”, finalizó Ramírez.