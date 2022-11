Con las caras bajas de las y los comensales terminó la segunda participación de la Selección Mexicana en el Mundial Qatar 2022, al perder contra Argentina en un marcador 2-0.

De inicio las familias lucían animadas, en su mayoría portando los colores del Tricolor, ondeando la bandera de México y apoyando a la selección "desde el otro lado del mundo" en el restaurante El Abajeño, a un costado de la Glorieta Minerva.

En al menos dos ocasiones el entusiasmo aumentó con jugadas que parecían clave para anotar, como en la que Alexis Vega cobró un tiro libre en los linderos del área antes del medio tiempo, sin embargo, Emiliano Martínez, arquero de Argentina detuvo el disparo.

Vino después la actuación de "el mejor jugador del mundo". Lionel Messi apareció con un tiro desde fuera del área que abrió el marcador para la selección argentina, al no poder ser detenido por el portero del tricolor, Guillermo Ochoa, en el minuto 63.

Al exterior, las autoridades ya se habían preparado, dos patrullas de la Policía Tapatía y un par de agentes viales esperaban que una ola tricolor se avocara a los alrededores de "La Minerva" celebrando el triunfo del Tricolor en Qatar, sin embargo, nunca llegó.

La ilusión de ganarle a Argentina se borró cuando Enzo Fernandez anotó el segundo gol para la albiceleste en el minuto 86, entonces lucieron las caras de desconcierto y decepción en chicos y grandes dentro del restaurante.

Pese a ello, la afición tricolor dijo mantener la esperanza de que la Selección Mexicana pase a la siguiente fase, haciendo un esfuerzo por dar una goleada al equipo de Arabia Saudita el próximo miércoles en Qatar.

"Veníamos esperanzados, creíamos que un empate era bueno, pero la verdad es que no hay llegada, no hay tiros al arco, y entonces no hay gol", dijo Antonio, comensal quien añadió, mantiene la esperanza de que la Selección Mexicana se posicione tres goles por cero sobre el equipo de Arabia.

Rubén dijo por su parte que si bien "el gramo de esperanza" era lo que mantenía a la afición mexicana con ilusión de ver ganar a su equipo, sin embargo la calidad se impuso.

"El nivel de jugadores que traía (la selección argentina) se impuso y aunque nos duela nos superaron. Se hizo un buen trabajo, creo que tenemos que esperar a ver qué pasa en este último partido, pero ahí se mantiene la esperanza aún", expresó el postosino.

Silvia también lamentó la pérdida del Tri, pues dijo, la selección no hizo su mejor esfuerzo, además de que Gerardo 'Tata' Martino no eligió la mejor estrategia ni a los jugadores más adecuados para el juego. "Tenemos defensa, pero no quién meta gol", añadió la joven, quien señaló, México gana 1-0 su siguiente partido.

Por último se encontró Conrado, quien dijo de terminantemente que la Selección jugó mal. "No vi nada, querían, querían, pero no podían. Faltó otro tipo de jugadores, de entrenador. Tenían que ganar, yo esperaba mínimo que empataran", lamentó.

JL