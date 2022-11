Qatar 2022: Duele ver a la Concacaf

Estados Unidos, México, Costa Rica y Canadá ya entraron a escena en el Mundial de Qatar 2022. Los resultados obtenidos por los cuatro equipos representantes del área de la Concacaf fueron deprimentes, dando pena ajena y siendo objeto de burlas de otras Confederaciones e incluso de los mismos aficionados presentes en tierras qataríes.

El cuadro de las Barras y las Estrellas empató 1-1 con Gales; México hizo lo propio con Polonia, pero sin anotaciones; el equipo de la Hoja de Maple cayó 1-0 con Bélgica, mientras que a Costa Rica le costó trabajo predicar el “pura vida”, al caer 7-0 frente a España.

Pero esto no es la primera vez que ocurre con los equipos del área, ya que en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, los representantes de la Concacaf no ganaron en su partido en el inicio del torneo, pues México empató con Sudáfrica 1-1 en el juego inaugural de aquella justa africana. Estados Unidos tuvo el mismo marcador ante Inglaterra y Honduras perdió con Chile, siendo esta la última ocasión en la que los representantes del área no sacaron, en una misma semana, los tres puntos de sus respectivos partidos.

Lo bueno, Canadá

Canadá tuvo en un puño a Bélgica, pero al final salió derrotada. AP/H. Ammar

El regreso de Canadá a una Copa del Mundo dejó un grato sabor de boca, que aunque no pudo coronarse con un triunfo frente a la Selección de Bélgica e incluso no pudo anotar su primer gol en la historia de un certamen de ésta índole. Pero mostró el por qué fue líder de la Concacaf en la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, teniendo en un puño a uno de los favoritos, como lo es el cuadro de los Diablos Rojos, contra los que pudo haberse ido al frente, pero el penal fallado se los impidió.

Lo regular, México

Lo más positivo para México es que sigue teniendo a un portero sólido como lo es Francisco Guillermo Ochoa. AP/M. Castillo

El Tricolor tuvo un funcionamiento intermitente en su debuten esta edición de la Copa del Mundo frente a la Selección de Polonia. El equipo de Gerardo Martino tuvo más tiempo el balón frente al equipo europeo, generó llegadas por los costados, sin embargo, nunca pudo ser claro frente a la portería de Wojciech Szczêsny. Lo más positivo para México es que sigue teniendo a un portero sólido como lo es Francisco Guillermo Ochoa, figura al detenerle un penal nada más y nada menos que a Robert Lewandowski.

Lo malo, Estados Unidos

El camino para los estadounidenses luce complicado. AFP/N. Tucat

La soberbia con la que jugaron Estados Unidos, uno de los llamados “gigantes” de la Concacaf. Los comandados por Gregg Berhalter tenían todo para llevarse los tres puntos frente a Gales, pero su tibieza sobre la recta final, la apatía y —cosa rara en ellos— falta de intensidad, les costó el empate.

Acostumbrados a dominar en Concacaf, ahora Estados Unidos se verá las caras con Inglaterra en un juego que promete ser de pronóstico reservado, aunque de arranque, los británicos salen como favoritos.

El camino para los norteamericanos luce complicado.

Lo pésimo, Costa Rica

Los ticos lucieron avejentados, sin idea clara de lo que tenían que hacer frente a los ibéricos. EFE/J. Guillén

El cuadro de Costa Rica se lleva el galardón en la primera jornada como lo pésimo del área de Concacaf, luego de la terrible humillación sufrida a manos de España. Los ticos lucieron avejentados, sin idea clara de lo que tenían que hacer frente a los ibéricos y su falta de rendimiento físico, frente a un joven conjunto europeo, le terminó por costar demasiado caro, por lo que pinta para ser un cuadro que pudiera irse sin puntos en esta fase de grupos.

Para la selección tica, el resultado podría marcar también el fin de ciclo de varias de sus estrellas, con la inquietante cuestión de que la generación que viene no parece ser potente. Les quedan dos juegos para descubrirlo.

Numeralia

12 años pasaron desde la última vez en la que los equipos de Concacaf no ganaron en la primera semana de Mundial.

35 goles ha recibido Costa Rica en 19 encuentros disputados en las Copas del Mundo; ayer España les metió siete.

Luis Fernando Suárez, entrenador de los ticos, no tuvo respuesta ante España. AFP/R. Arboleda

Los Ticos no son ajenos a ser goleados

La goleada y humillada sufrida ante España no no es nada nuevo para Costa Rica, equipo que parece que solo anda de paseo en Qatar, por lo que el 7-0 parece haber sellado su destino y eliminación, aunque aún falta enfrentar a Alemania y al sorprendente cuadro de Japón.

Los ticos son de lo más intenso que tiene la Concacaf, sin embargo, no son recurrentes sus apariciones en Copas del Mundo. Se presentaron por primera vez en Italia 1990 y para su mala fortuna, se han llevado distintas goleadas en cuatro de los seis torneos que han disputado.

Costa Rica ha jugado 19 partidos de Copa del Mundo, con saldo de cinco ganados, cinco empatados y nueve partidos, para un total de 19 goles a favor y 35 en contra.

La primera goleada fue en la segunda ronda del Mundial de Italia 90, en donde Checoslovaquia los goleó 4-1 en el Estadio San Nicola, en Bari el 23 de junio de aquel año.

Los ticos no clasificaron a Estados Unidos 1994, ni a Francia 1998 y fue hasta la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 cuando reaparecieron, aunque no les fue del todo bien, al recibir una goleada por parte de Brasil de 5-2. En Alemania 2006 les fue “como en feria”, ya que los germanos los derrotaron 4-2 y los ecuatorianos 3-0, todo en la misma justa.