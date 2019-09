Puyol rechaza el puesto de director deportivo del Barcelona

El ex capitán del Barcelona, Carles Puyol, ha rechazado la oferta que le ha hecho el club catalán para convertirse en el nuevo director deportivo, un decisión que "no ha sido fácil", según confesó el propio ex jugador.

A través de las redes sociales, Puyol confirmó este miércoles que la oferta del club blaugrana ha existido, pero no era el momento de aceptarla.

"No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece", se justificó.

he decidido no aceptar la oferta del Club. No ha sido una decisión fácil, ya que siempre he dicho que me gustaría volver a la que considero mi casa, pero diversos proyectos personales en los que me encuentro inmerso — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

Por último, Carles Puyol quiso "agradecer al club la confianza depositada" en él al ofrecerle "una posición de tanta responsabilidad".

me impedirían en estos momentos prestarle la dedicación exclusiva que el cargo merece.



Querría agradecer al club la confianza depositada en mí al ofrecerme esta posición de tanta responsabilidad.



Salut i Visca el Barça. — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 25, 2019

Carles Puyol fue jugador del Barcelona durante toda su carrera como futbolista profesional, comenzando en 1996 en el cuadro ¨B¨ y concluyendo en el 2014.