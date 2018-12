Pumas y América: rivales de abolengo

El Clásico Capitalino está listo y en ambas trincheras saben a lo que se enfrentarán.

Pumas recibe al América y los antecedentes apuntan a que este duelo en Semifinales del Apertura 2018 no desmerecerá con ninguno de los cotejos previos en Liguillas entre ambas escuadras.

En el América, Miguel Herrera pidió a sus pupilos jugar con más corazón, sin dejar de lado la inteligencia. “Cuando los partidos son de Liga se juega con el corazón, la afición quiere verte matarte, con éste (ante Pumas) se juega primero con la cabeza, casi a la par con el corazón y entrega. Tienes que ser muy inteligente, porque por más corazón que le metas si no haces bien las cosas y no lo piensas, puedes perder un partido que no tendrías pensado perder”.

“Estoy conmovido con el esfuerzo que han puesto cada uno de los jugadores y le podemos competir a todos”. David Patiño.

Herrera reconoció que su molestia y la de sus pupilos tras el juego con Toluca fue por lo ocurrido en la recta final, pues con un hombre de más y la ventaja de tres goles debieron liquidar antes al rival, aunque también aseveró que al inicio hicieron bien las cosas. “Nos faltó más corazón en los últimos minutos, porque el equipo jugó bien, no puedo salir molesto si están haciendo las cosas bien, si al final pones el corazón y tienes un hombre de más, tienes que terminar avasallando la llave, siendo mucho mejor que el rival”.

El técnico dijo que no deben permitirse faules innecesarios o darle la iniciativa al rival, “no pensar en el partido que sigue sino en el que estás jugando, por eso salimos molestos no sólo yo, todos en el equipo están conscientes de lo que jugamos en cada partido, sobre todo en estos Clásicos”.

El partido clave

Cuando Pumas se dejó empatar ante América por la séptima fecha del Torneo Apertura, el resultado fue un punto de inflexión en la temporada para los universitarios. Lejos de capitular, Pumas se encaminó a su primera Semifinal en la Liga mexicana desde el Apertura 2015.

En ese encuentro, los universitarios dejaron ir una ventaja en los minutos finales y empataron 2-2 ante unas Águilas que terminaron el partido con nueve hombres.

“Estamos contentos con lo que hemos logrado porque nadie daba un peso por nosotros y ahora estamos en Semifinales”, dijo el artillero chileno Felipe Mora. “Somos una plantilla donde no hay tanto nombre, no tanto dinero, pero estamos demostrando que podemos”.

El único revés de Pumas, después de ese empate ante América, fue justamente ante Cruz Azul, que lo superó 1-0 en la Jornada 15.

“Ese partido nos ayudó para seguir adelante. América es un buen equipo con buenos jugadores, pero nosotros tenemos un grupo muy unido y competitivo para jugarles de tú a tú. Esperamos jugarlo mejor que la vez anterior para avanzar en la serie”, dijo el volante Ignacio Malcorra.

Pumas no le gana a las Águilas justamente desde las Semifinales del Apertura 2015, disputadas el 6 de diciembre de ese año.

“Estoy conmovido con el esfuerzo que han puesto cada uno de los jugadores y le podemos competir a todos”, dijo el técnico unamita David Patiño. “El equipo tiene intensidad, unión y seremos un rival difícil para cualquiera”.

Incluyendo al América.

Cifras

12 victorias tiene América sobre Pumas en 21 partidos de Liguilla

4 triunfos tiene la UNAM sobre las Águilas en Liguilla, a cambio de 4 empates

2 Finales ha ganado el América a los universitarios, de 3 que han disputado

Guido Rodríguez, la única duda

El centrocampista argentino Guido Rodríguez es la única duda del América para iniciar las semifinales del Apertura 2018 ante Pumas, reconoció el entrenador del equipo, Miguel Herrera.

“Estoy seguro que está bien, entrenó bien, no terminó la práctica porque esa era la idea del doctor, que hiciera 15 minutos del entrenamiento, todavía hay un pequeño dolor”, comentó Herrera en conferencia de prensa.

El exseleccionador mexicano no arriesgará a Rodríguez sino se encuentra cien por cien recuperado del golpe que recibió el domingo en la vuelta de los Cuartos de Final frente al Toluca.

Hasta este miércoles el exjugador del River Plate se entrenó a la par del plantel.

Protagonistas de finales

Polémico

Una de las Finales más espectaculares y recordadas en el futbol mexicano. Después de un par de igualadas 0-0 en cada estadio, el desempate se jugó en La Corregidora de Querétaro. Con un arbitraje polémico de Joaquín Ulloa, quien marcó un penalti dudoso a favor de las Águilas y no sancionó una claro a favor de los universitarios, los de Coapa ganaron 3-1 y se coronaron.

La segunda herida

América llegó a la Liguilla como líder con 55 puntos, mientras los Pumas, con 46 unidades, quedaron en la quinta posición en tiempos donde se jugaba con el sistema de grupos. En la Final, Pumas venció en su estadio 1-0 y comenzó ganando en la Vuelta con un golazo de Luis García. Sin embargo, las Águilas le dieron la vuelta y terminaron por golear 4-1 a los universitarios para lograr su séptimo título.

La Final del “Tucazo”

En la temporada 1990-1991 se volvieron a encontrar en la Final. Los Pumas, con Miguel Mejía Barón como técnico, habían sido íderes. En la Ida, los de Coapa ganaron 3-2 y parecía que se acentuaría el dominio amarillo, sin embargo en la Vuelta, un golazo de Ricardo Ferretti le dio la victoria a Pumas, que empató en el global, pero se coronó por el criterio del gol de visitante.