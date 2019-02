Pulido quiere título de goleo

Desde que Javier Hernández hiciera la hazaña en 2010, Chivas no ha tenido a un jugador que figure en lo más alto de la lista de goleadores del certamen, pero Alan Pulido está decidido a que eso cambie.

Además de sumar para el Rebaño en lo histórico, Pulido también quiere hacerlo para la Liga y es que va por la racha de siete años sin que un mexicano se lleve los honores.

“Desde que llegué acá me lo propuse. Por ahí no se me ha presentado, pero es una meta que tengo. Ojalá este torneo sea el bueno”, dijo el ariete, quien actualmente tiene tres goles, en una categoría que encabeza Rogelio Funes Mori con siete tantos.

“He empezado bien, he sumado tres goles, el equipo ha jugado bien, ojalá y vayamos por esa misma racha positiva para poder ser campeón de goleo, es lo que me propongo y es lo que sueño”.

La comunicación con su técnico, José Saturnino Cardozo, goleador histórico del futbol mexicano, pone a Pulido con mayor compromiso, ya que el “Diablo Mayor” le ha pasado tips para que cumpla sus objetivos y siga cosechando logros con la rojiblanca.

“Tengo tres títulos aquí con la institución, Copa, Liga y Concachampions, y qué mejor cerrar con otro campeonato, obviamente llevándome el título de goleo, es algo que me ilusiona y es algo que visualizo, pero sé que es poco a poco. Tengo que trabajarlo en cada entrenamiento para conseguirlo”.

Cuando se habló de una posible salida del Rebaño, Pulido sabe que pudo darse, pero él no quiere irse del redil, ya que se encariñó con el equipo y la afición.

“Es un equipo al que le he tomado mucho cariño, mucho amor a esta institución y la gente también me ha tratado de la mejor manera. Tres títulos tengo, en lo individual me ha ido muy bien y como equipo. La verdad me siento muy contento”.

También sigue pensando cómo responderle al cariño de la genete, y entiende que la obligación de Chivas es siempre llegar a instancias finales, así lo entiende y por eso se entrega siempre a tope, buscando encontrarse con los refuerzos cuanto antes, porque no hay tiempo de espera en el Guadalajara.

“Cuando estás en un equipo así con esta magnitud que tiene Chivas, siempre aspiras a eso, la verdad que los refuerzos se han adaptado de la mejor manera y eso ha vuelto que el equipo se vuelva más competitivo en todos los aspectos”.

Presume a Alexis Vega

Alan Pulido entiende y conoce la presión que sufre un delantero de Chivas al no anotar, por ese motivo apoyó y aconsejó a Alexis Vega, con quien presume tener química y una buena relación profesional.

"Alexis es un gran jugador, ‘tiempista’. Sabe cuando es momento de buscar un gol”. Alan Pulido,delantero de Chivas

“He hablado con él (Vega), la verdad el entendimiento que tengo es muy bueno y ojalá podamos estar con esta misma dinámica, con esta misma conexión que tenemos en la cancha para poder ser mejores. Mis goles que he hecho, Alexis ha participado en dos y es algo que la gente no ve, porque juzga con ‘el delantero está para meter goles’, pero el funcionamiento del equipo depende de todos, no solo de uno, realmente si se falla abajo, fallamos desde arriba”, sentenció Pulido.