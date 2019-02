Zacatepec, de mucha ayuda para Ronaldo Cisneros

Cuando le dieron la noticia que podía ir a la división de Ascenso con Zacatepec, Ronaldo Cisneros lo tomó a bien, ya que la explicación que le dieron fue convincente y obtuvo buenos resultados, porque aprendió a valorar muchos detalles que estando en un primer equipo, no lo hubiera hecho.

"No, para nada. Hablaron conmigo, que era para tener continuidad, sumar minutos y que regresara más fuerte, más maduro a Chivas y así lo tomé, como tal. Mi experiencia personal, fue de ayúdame, ir a Zacatepec me sirvió porque se valoran cosas que la verdad, acá en la primera división tienes, no es lo mismo estar en primera división que en Ascenso. Valoro mucho, crecí personalmente y me ayudó mucho".

Sabe que de haberse quedado en Chivas, le hubiera sido perjudicial por no tener actividad, estar perdido en ritmo y se hubiera, quizás, frustrado por estar parado, así que aplaudió le hayan dado esa opción de mantenerse en activo en una división difícil.

"En mi etapa anterior venía haciendo las cosas bien, era un refuerzo a futuro, así lo dijo Matías (Almeyda), inicié jugando cinco partidos seguidos, luego ya no jugué y me vino bien estar en Zacatepec, porque es importante para un futbolista estar jugando porque eso te da experiencia y mucha seguridad para jugar. Todo eso me ayudó para estar segunda etapa en Chivas".

El partido ante Tapachula, le servirá a Cisneros para demostrar que también trae nivel para pelear un puesto en el primer equipo, en la Liga MX, donde sabe que por el momento y debido al gran funcionamiento que trae la pareja Pulido-Vega, no le queda más que aportar goles para seguir en la lista de opciones del técnico José Saturnino Cardozo.

"Es muy importante la Copa, da confianza, sobre todo a quienes tienen menos oportunidad en Liga, lo tomamos como una opción para mostrarnos, para tener continuidad y lo tomamos como tal. Desde el primer partido le hemos dado su seriedad que debe. El equipo siempre trabaja con la mayor seriedad, queremos terminar como líder de grupo. Chivas siempre pensará en títulos en cualquier competencia que esté".

OA