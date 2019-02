Canteranos a la baja en el Clásico

Por muchos años, Chivas y Atlas eran los referentes de las canteras en México, pero la consolidación de lo que se produce tanto en Colomos como en Verde Valle se quedó atrás y para muestra el último Clásico Tapatío.

Ni la liberación de las plazas de extranjeros había golpeado a las canteras en el llamado duelo de la ciudad, pero para esta edición en e Clausura 2019, tanto rojinegros como rojiblancos presentaron su menor cantidad de formados por la institución desde que en el Apertura 2014 Atlas puso a dos canteranos en el 11, mientras que Chivas alineó a cuatro.

Los dirigidos por Ángel Guillermo Hoyos dejaron en el olvido el mote de “La Academia” para sólo alinear a tres jugadores nacidos en Cecaf, y no echar mano de ni uno de los que tenía en la banca.

No estuvo lejano lo hecho por José Saturnino Cardozo, quien no apostó por los formados en Verde Valle, ya que sólo puso a tres de titulares y recurrió a uno como suplente.

Por Atlas vieron actividad el arquero José Hernández, el defensa Édgar Zaldívar y el capitán Juan Pablo Vigón, dejando en la banca sin actividad a Ismael Govea y José Ávila.

Los rojinegros mandaron a la cancha a José Hernández (1), Juan Pablo Vigón (2) y Édgar Zaldívar (3), formados en sus Fuerzas Básicas. MEXSPORT

Del lado del Rebaño jugaron el también guardameta Raúl Gudiño, el defensa Miguel Ponce y el volante Carlos Cisneros, mientras que Fernando Beltrán entró en el último minuto de juego, pero en la banca se quedaron Miguel Jiménez, Miguel Basulto y Michael Pérez.

Para recordar un Clásico Tapatío con pocos canteranos habrá que remontarnos al Apertura 2014, donde Altas alineó a sólo dos “zorritos” como titulares y uno entró de cambio, mientras que por el Rebaño arrancaron cuatro y dos vieron acción como suplentes.

El número de extranjeros en Liga afectó al Atlas, pero aún así ambos conjuntos resistieron el “boom” de la liberación de no nacidos en México, el cual se hizo oficial en 2016 y se adaptó hasta el Clausura 2017 con la famosa regla “9/9”, donde en la lista de convocados tenían que aparecer máximo nueve extranjeros.

Tan claro es que no les afectó, que en el Clausura 2018 Matías Almeyda mandó nueve nacidos en la cantera rojiblanca y sus tres cambios también fueron de casa; el Atlas mandó siete titulares hechos en Cecaf y les dio minutos a dos más de su madriguera.

Ronaldo creció en el Ascenso

Ronaldo Cisneros, delantero del Guadalajara, tomó como un hecho positivo su paso por el Ascenso MX con el cuadro del Zacatepec, después de haber militado un solo torneo en Liga MX con la playera rojiblanca.

“No, para nada (me molestó). Hablaron conmigo, que era para tener continuidad, sumar minutos y que regresara más fuerte, más maduro a Chivas y así lo tomé, como tal. Ir a Zacatepec me sirvió porque se valoran cosas que acá en la Primera División tienes y no son las mismas en el Ascenso”, dijo el delantero rojiblanco.

Chivas emplea a un suplente

El Guadalajara terminó por echar mano de cuatro canteranos en el pasado Clásico Tapatío, al ingresar de cambio a Fernado Beltrán, quien tomó el sitio de Alan Pulido cuando se jugaba el último minuto del partido en el Estadio Akron.