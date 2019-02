Prometen espectáculo de élite en Abierto de Zapopan

Del 9 al 16 de marzo Jalisco volverá a vibrar con la espectacularidad del deporte blanco, pues será durante esta semana cuando el Complejo Metropolitano de Tenis reciba a varias de las mejores tenistas del mundo para llevar a cabo la primera edición del Abierto de Zapopan.

Este torneo, el cual recientemente fue agregado al circuito de la WTA (Women’s Tennis Association), será el evento tenístico más importante que Jalisco haya recibido en su historia, así lo afirmó Gustavo Santoscoy, director general del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan (Comude).

"Sólo hay cuatro eventos internacionales en Latinoamérica: Bogotá, Abierto de Acapulco, Monterrey y ahora Zapopan”. Gustavo Santoscoy, director del Comude Zapopan

“La particularidad principal de este evento es que aquí no veremos a las futuras estrellas o jugadoras arriba del ranking 500 del mundo, sino que aquí veremos a las actuales estrellas del tenis, a las que ganan en Wimbledon, a las que ganan el US Open, finalistas de Roland Garros. Veremos el tenis actual y no futuras estrellas.

“El ranking que estamos viendo en las inscripciones es uno que nunca habíamos visto, es por eso que este es el torneo más importante de tenis en la historia de Jalisco. Las personalidades que vienen y las jugadoras nunca habían participado en un torneo oficial de nuestro Estado”.

Para esta primera edición del Abierto de Zapopan, el cual repartirá 125 mil dólares en premios, asistirán tenistas de la talla de la canadiense Eugénie Bouchard, la francesa Alizé Cornet o la italiana Sara Errani, quienes han tenido participaciones destacadas en los eventos de mayor renombre a nivel mundial.

Debido al gran espectáculo que ofertarán, Santoscoy y la organización del Comude Zapopan esperan que el público jalisciense responda para poder consolidar a esta justa así como lo han hecho eventos similares en Acapulco y Monterrey.

“Este es un evento para todos, un espectáculo, no sólo es para los que juegan tenis, es para todos. Los boletos ya están a la venta y esperemos que la afición vaya, que asista. Las jugadoras han estado viniendo a Acapulco y a Monterrey, por eso tendremos una gran prueba para saber si este torneo puede tener llenos y características especiales. Buscamos dar espectáculo y que haya una derrama importante”, finalizó.

Esta primera edición del Abierto de Zapopan tendrá su etapa de clasificación durante los días 9 y 10 de marzo, pero culminará hasta el día 16 de ese mismo mes.

Beneficio económico

Durante la semana en que se lleve a cabo el torneo, el Comude Zapopan estima una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos.