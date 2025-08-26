Presentan la tercera edición de la Copa Value 2025

Este fin de semana, la Arena Astros será sede de partidos que prometen ser emocionantes para avivar la pasión del baloncesto entre los aficionados tapatíos. La Copa Value llega a Guadalajara para vivir su tercera edición, reuniendo a los ocho mejores equipos de la LNBP 2025, los cuales se enfrentarán en cruces de eliminación directa del 28 al 31 de agosto.

En una conferencia de prensa realizada este lunes y liderada por el ingeniero Alonso Izaguirre, comisionado de la LNBP, además de Teo Zubia, presidente de los Astros de Jalisco, se dieron a conocer los pormenores de la Copa Value, un proyecto que premia a los ocho conjuntos que han demostrado el mejor rendimiento en la primera parte de la campaña y, a su vez, sustituye el Juego de Estrellas.

“Sustituimos el Juego de Estrellas porque queríamos darle algo extra a la afición durante el torneo. El evento perdió la esencia y con la Copa Value lo hemos levantado. Los equipos han hecho un gran trabajo para poder clasificar a esta copa, tenemos a la elite de nuestra liga presente. Esperemos que esto sea una gran fiesta para toda la afición del baloncesto a nivel nacional”, señaló Izaguirre.

“Para nosotros es un honor y un orgullo ser los anfitriones de la Copa Value, pero también representa una gran responsabilidad que asumimos con compromiso y entusiasmo. La copa no solo es un espectáculo deportivo de primer nivel, también es una oportunidad para disfrutar y fortalecer el crecimiento del básquetbol en México”.”, comentó Zubia.

El formato de dicha competencia consta con duelos de eliminación directa y dos juegos por día. Las quintetas que estarán peleando por este novedoso título son Astros de Jalisco, Soles de Mexicali, Mineros de Zacatecas, Diablos Rojos del México, Fuerza Regia, Dorados de Chihuahua, Panteras de Aguascalientes y Gambusinos de Fresnillo.

La Copa Value comenzará el jueves 28 y viernes 29 con los juegos de cuartos de final, los equipos que se proclamen vencedores avanzarán a las semifinales que se llevarán a cabo el sábado 30 y la Gran Final se disputará el domingo 31 a las 17:00 horas.

Cabe destacar que, la entrada para ser testigo de la Copa Value será completamente gratuita para los aficionados y a cambio podrán disfrutar de la presencia de botargas y entretenimiento durante los días de juego.

Enfrentamientos de cuartos de final

Soles de Mexicali vs Panteras de Aguascalientes | jueves 28 | 18:00 horas

Astros de Jalisco vs Gambusinos de Fresnillo | jueves 28 | 20:30 horas

Mineros de Zacatecas vs Dorados de Chihuahua | viernes 29 | 18:00 horas

Diablos del México vs Fuerza Regia | viernes 29 | 20:30 horas

SV