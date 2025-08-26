Chivas inicia sus trabajos para el partido contra Cruz Azul con siete bajas

Chivas inició su trabajo de cara al encuentro de este sábado ante Cruz Azul, pero el director técnico, Gabriel Milito, tendrá un reto al contar con su plantel incompleto esta semana debido a múltiples bajas por lesión y la convocatoria de algunos de sus jugadores a la selección mexicana.

El conjunto rojiblanco tendrá un total de siete bajas de jugadores titulares: cinco por la Selección Mexicana (Raúl Rangel, Bryan González, Diego Campillo, Luis Romo y Armando González) y dos más por lesión en el duelo ante Tijuana (Richard Ledezma y Daniel Aguirre).

Esta es la primera ocasión en que el estratega argentino no podrá contar con al menos siete de sus mejores elementos al inicio de la preparación para el juego del fin de semana.

Los futbolistas convocados por el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, regresarán el miércoles 27 de agosto del microciclo, por lo que Milito y su cuerpo técnico tendrán de vuelta a cinco de sus jugadores hasta el jueves, fecha en la que se reincorporarán al equipo.

Esta semana se evaluará si la lesión de Richard Ledezma y Daniel Aguirre es de gravedad o si podrán estar disponibles para el juego ante Cruz Azul. Ambos futbolistas tuvieron que abandonar el terreno de juego en la jornada pasada, ya que no pudieron continuar con la actividad.

Se amplía la lista de futbolistas lesionados

Además de las bajas de elementos titulares, el conjunto rojiblanco sigue aumentando su lista de futbolistas lesionados, que ya asciende a siete, con las recientes lesiones de Richard Ledezma y Daniel Aguirre.

Entre los futbolistas que se encuentran fuera de actividad por lesión están: Javier Hernández, Leonardo Sepúlveda, Omar Govea, Alan Pulido y José Castillo.

SV