La Champions League 2025-2026 sorteará este jueves 28 de agosto su fase de liga en el Foro Grimaldi de Mónaco, a las 10:00 horas tiempo de la Ciudad de México. En este evento, los 36 participantes conocerán los ocho rivales a los que se enfrentarán en busca de un lugar en octavos de final.

Será la edición 71 del torneo, que culminará con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo de 2026, y la segunda con el formato renovado por la UEFA para hacerla más atractiva.

En el primer año de cambio llegaron a la final el cuarto de esta fase regular, el Inter de Milán, y el Paris Saint-Germain (PSG), que al haber quedado decimoquinto tuvo que jugar el play-off para entrar en octavos, aunque luego fue el claro campeón.

Las ligas inglesa y española serán las más representadas por encabezar el ranking de coeficientes de la UEFA: Inglaterra, con seis clubes directamente clasificados -Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham, Newcastle-, y España, con cinco -Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal-.

El Athletic vuelve a la competición después de diez años, como cuarto de la Liga española, y el Villarreal, que jugó su último partido en esta en 2022 con el Liverpool, lo hace gracias a su quinto puesto en la última campaña.

Italia y Alemania tendrán 4 equipos cada una -Napoli, Inter, Atalanta y Juventus, el primero; Bayern Munich, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Dortmund, el segundo; y Francia 3 -PSG, Marsella y Mónaco.

A falta de que horas antes del sorteo se confirmen los últimos siete ganadores del play-off, entre ellos el Kairat Almaty kazajo que dio la campanada ayer al eliminar por penaltis al Celtic de Glasgow, junto al Bodo Glimt noruego y el Pafos de Chipre, que debutarán tras dejar fuera al Sturm Graz y el Estrella Roja, respectivamente, 17 de los clasificados ya disputaron la fase liga la temporada pasada, incluidos 7 de los 8 cuartofinalistas.

Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Bayern Munich y Borussia Dortmund, además de Inter y PSG que jugaron la final en Múnich, con goleada del equipo de Luis Enrique Martínez (5-0). Se queda fuera el Aston Villa de Unai Emery, que fue eliminado por el PSG y que jugará la Europa League.

Así será el sorteo de la Champions League 2025-2026

El sorteo seguirá el mismo sistema empleado el año pasado, con la mezcla de la extracción manual de las bolas de cada equipo y la aplicación de un programa, creado por la firma AE Live y revisado por el auditor externo Ernst & Young, que seleccionará de forma aleatoria los ocho rivales.

Los equipos se distribuirán en cuatro bombos para el sorteo, con PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barça en el primero, y cada club se enfrentará a dos de cada uno de los otros cuatro bombos.

Los condicionantes del sorteo evitarán enfrentamientos entre clubes de la misma nacionalidad y también que un equipo tenga más de dos rivales de otro país.

La UEFA publicará el calendario de los 144 partidos como muy tarde el 30 de agosto y cada club jugará cuatro partidos en casa y cuatro fuera.

Las ocho jornadas de la fase liga se disputarán entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos a la misma hora en esta fecha. Los ocho primeros de la clasificación pasarán a octavos directamente y del nueve al veinticuatro jugarán una eliminatoria, que se sorteará el 30 de enero, de la que saldrán los que completen los octavos de final.

Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Champions League - Fase Liga

Fecha y hora: Jueves 28 de agosto, 10:00 horas

Jueves 28 de agosto, 10:00 horas Transmisión (canales): Caliente TV, HBO Max, FOX, Tubi

Conference y Europa League, un sorteo sin bolas

El Foro Grimaldi también será sede el viernes 29 de agosto de la ceremonia de los sorteos de forma digital de la Conference y Europa League (05:00 y 04:00 horas respectivamente), ambas también con 36 equipos, en un único evento sin bolas físicas en el escenario, y con la presencia de Betis y el Celta de Vigo en la primera y el Rayo Vallecano en la segunda, si finalmente supera su duelo con el Neman bielorruso.

Con la pulsación de un botón se activará un sorteo aleatorio que en apenas segundos revelará los rivales de cada club y los partidos en casa y fuera, aunque el calendario se conocerá como muy tarde el domingo 31.

La Europa League empezará el 24 de septiembre, con ocho jornadas de liga y la final el 20 de mayo en Estambul para decidir qué equipo releva al Tottenham en el palmarés.

La Conference League, con seis jornadas en la fase liguera, arrancará el 2 de octubre y la final, para coronar al sucesor del Chelsea, será en Leipzig (Alemania) el 27 de mayo de 2026.

Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Conference League - Fase Liga

Fecha y hora: Viernes 29 de agosto, 05:00 horas

Viernes 29 de agosto, 05:00 horas Transmisión (canales): Disney+ Premium, FOX Sports 2

Dónde ver EN VIVO el sorteo de la Europa League - Fase Liga

Fecha y hora: Viernes 29 de agosto, 04:00 horas

Viernes 29 de agosto, 04:00 horas Transmisión (canales): Disney+ Premium, FOX Sports 2

