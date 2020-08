Presentan a Diego Cocca como técnico del Atlas

Mediante una conferencia virtual, la directiva del Atlas en voz del presidente Pedro Portilla presentó formalmente a Diego Cocca como su nuevo director técnico en sustitución de Rafael Puente del Río, quien dejó el cargo por sus malos resultados. Cocca dijo que una de las principales motivaciones que tuvo para llegar al Atlas fue el plantel que tiene el equipo, con buenos jugadores a su juicio; sin embargo, tendrá que trabajar en la parte anímica y de confianza para poder obtener buenos resultados.

“Los jugadores me motivaron, es un plantel muy bueno, la gente que está al cargo del club, sé cómo trabajan y sé lo profesionales que son, la gente de Atlas y la gente de Guadalajara que me brinda su cariño después de más de 20 años, he ido como técnico de equipos rivales y el cariño no se olvida y las experiencias personales me han demostrado que hay lugares en donde el pasado era malo y las estadísticas eran malas, ahora cambiarla da mucha motivación”, dijo el argentino.

El timonel, campeón con Racing en 2014, dijo sentir emoción y alegría por dirigir al primer equipo que le dio trabajo en México, pero sobre todo de estar cobijado por una afición especial como lo es La Fiel, a quien le promete trabajo y compromiso para poder darles alegrías. El buen futbol vendrá después, mediante las formas.

“Prometo trabajo y dar el máximo de mi capacidad como técnico, eso en primera medida, que el equipo empiece a mostrar ese compromiso, que lo transmita a la afición, el deseo de salir de la situación, luego buscaremos las formas, las iremos buscando conforme nos vayamos conociendo, conforme los jugadores empiecen a mostrar sus mejores armas, pero luego no puedo prometer mucho más, creo que compromiso, manifestarles la felicidad y alegría de estar en este Club para mí es muy importante, espero que sientan lo que les quiero transmitir”, dijo Diego Cocca durante su presentación vía virtual.

El estratega tomará las riendas del Atlas de manera absoluta a partir del próximo lunes y es que los tiempos y la distancia dan para que pueda viajar a Torreón a ver el partido contra Santos el próximo domingo y a partir de ahí, tomar al equipo que dirigirán Rubén Duarte y Omar Flores de manera interina. Su contrato es por un año.

JM