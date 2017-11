Posibles bajas en el Atlas

El técnico del Atlas, José Guadalupe Cruz, desea realizar algunos cambios en el equipo para el Clausura 2018, en el cual buscaría alcanzar como meta inicial las Semifinales para superar lo hecho en los últimos dos campeonatos en los que quedó eliminado en Cuartos de Final.

Algunos elementos como Matías Alustiza y Fidel Martínez no le gustan al “Profe” porque sus características no se apegan a lo que él quiere, a la dinámica, por lo que ya no entran en sus planes; otros porque no alcanzaron a dar el do de pecho como Uvaldo Luna, Christian Tabó, Facundo Erpen y Jahir Barraza.

El técnico de los rojinegros está seguro que la relación con toda su plantilla es muy buena en todos los aspectos, pero hay momentos en los cuales los proyectos tienen que sufrir modificaciones y él quiere mayor esfuerzo en el campo.

“Insisto en que el futbol actual es más solidario, más de grupo, más de esfuerzo, de repartir todo el sacrificio y acá en un porcentaje alto lo tenemos. Hay un grupo sano dentro del campo, fuera del mismo. y la mayoría corre, mete, se esfuerza por alcanzar objetivos”.

“Al final entendemos y tenemos claro que algunos proyectos que se perfilan por buen camino, se terminan, se congelan, se suspenden, otros se mantienen”.

Cruz está seguro que si le traen a algunos elementos que pide, más lo que ya tiene en sus filas, irán superando metas. Además espera que le adquieran pronto a Clifford Aboagye, elemento que le da otra dinámica al mediocampo rojinegro.

“Si hacemos algunos ajustes, podemos ser todavía más competitivos, pero pienso que con toda la problemática que tuvimos en el campeonato, no es malo, aunque sí pudimos haberlo hecho mejor porque para eso estamos. Decirles algo en sentido contrario es ser conformista, esta institución no es conformista y tampoco lo soy yo”.

El timonel ya se reunió ayer con su dirigencia y todo marcha por buen camino en cuanto a su continuidad en el proyecto rojinegro.

“Ya con mente fría tendrá que tomar la directiva esa determinaciones porque finalmente son ellos quienes me invitaron a sumarme a este proyecto, no soy quién para decirles qué hagan o no”, dijo.

La directiva del Atlas se tomará un corto tiempo para analizar las peticiones del “Profe”, para después salir a confirmar que Cruz se queda para la siguiente campaña.