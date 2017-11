Aboagye quiere quedarse en Atlas

Su préstamo está a punto de terminar (vence en diciembre), pero el volante rojinegro Clifford Aboagye solicita al Atlas que adquieran sus derechos federativos, ya que le gusta mucho el futbol mexicano, la calidez de la Fiel y entre sus metas a corto plazo, están darle un título a los Zorros en la Copa o Liga MX, la cual considera de las mejores a nivel internacional.

El nacido en Accra, Ghana, dijo que su regreso a las canchas no está cerca. Aunque su proceso de recuperación va muy bien, difícilmente alcanzará a jugar en lo que resta del campeonato, así que apunta todas sus baterías y trabajo de recuperación para estar listo en la pretemporada.

“La Fiel es la mejor de México, siempre lo he dicho y queremos meternos a la Liguilla, porque tenemos deuda con ellos. Siempre apoyan, en las buenas y en las malas están presentes”.

“Mi contrato termina en diciembre, espero que me compre Atlas, ya una vez que esto se logre, entonces ver qué sigue para el futuro. Estoy muy contento con Atlas, siempre me han apoyado mucho desde que llegué y el trato de la afición y la directiva son muy buenos. Quiero quedarme mucho tiempo, ganar copas con el equipo y darle alegría a la afición”.

Reconoció que este tiempo que ha estado fuera por la lesión de esguince en la rodilla derecha con lesión de menisco medial fue muy difícil asimilarlo, pues a sus 22 años no había sufrido algún problema que lo tuviera fuera de las canchas por tanto tiempo.

“La lesión va para unas semanas más, seis quizá. Son cosas del futbol. No estaba acostumbrado a estar fuera de las canchas, mucho menos que fuera tanto tiempo y fui entendiendo que estas cosas pasan, no me ganó la desesperación y estoy trabajando fuerte para regresar cuanto antes”.

Lo ideal para Clifford hubiera sido ganarle a Chivas y estar en Cuartos de Final de la Copa MX, pero aunque no se logró, reconoce que sus compañeros cambiaron el chip rápido, porque en la Liga MX están vivos.

“Considero que el equipo está bien, se está en buena forma para lograr los objetivos que nos propusimos y creo que trabajando como hasta ahora, lograremos la meta. Sabemos que los partidos ante Chivas son Finales, pero el equipo no pudo pasar, nos fuimos con la ilusión de ganar lo que viene en puntos para competir en la Liguilla por el campeonato”.

“Le mando un saludo a toda la afición del Atlas, a la Barra 51, a todos quienes nos apoyan y que no dejen de alentar en ningún momento. Vamos a lograr muchos objetivos juntos, para el equipo”.

Sus favoritos para Liguilla

El ghanés ve al Atlas peleando por el título entre los mejores ocho de la Liga MX, aunque reconoció que será una de las tareas más difíciles, porque hay nóminas bastante completas, tanto en nombres como en costos de jugadores.

“Hay equipos importantes con gente de gran calidad, mis favoritos en Liguilla son, Atlas obviamente, América, Tigres y Monterrey. Igual viendo a los jugadores, el estilo, me gusta mucho la forma en la cual desarrollan su futbol”.

“El profesor José Guadalupe Cruz sabe mucho de futbol, está haciendo un gran trabajo con el equipo. A veces quienes apoyan no tienen paciencia, pero hay que apoyar en todo momento el proyecto”.

Buena respuesta para Clifford

El volante ofensivo del Atlas, Clifford Aboagye, termina contrato en diciembre, lo cual tiene un poco intranquilo al jugador, pero el vicepresidente Alberto de la Torre aseguró que no tiene de qué preocuparse, porque van a adquirir sus derechos federativos.

“¿Tú qué harías? Ha dado resultados, es un jugador que ha tenido dos lesiones importantes pero es un jugador joven que consideramos debe quedarse en Guadalajara. Hemos venido platicando con él sobre el tema. Lo observamos comprometido, se quiere quedar, y no por las muchachas bonitas, sino porque quiere jugar aquí mucho tiempo”.