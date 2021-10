México vs Ecuador, por mero compromiso

Charlotte, Estados Unidos.- Por la necesidad de cumplir con los compromisos de sus acostumbradas presentaciones en canchas de Estados Unidos, la Selección de México enfrentará hoy a la de Ecuador en un partido amistoso que se jugará en Charlotte, Carolina del Norte.

Cada año, la Selección mexicana debe celebrar al menos cinco partidos amistosos de exhibición en territorio estadounidense por el convenio que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) tiene con la empresa promotora Soccer United Marketing (SUM).

En 2020 no fue posible celebrar esos cinco partidos debido a la pandemia y se sumaron a los cinco correspondientes a 2021.

Se calcula que cada uno de esos juegos amistosos organizados por SUM deja a la FMF un ingreso de dos millones de dólares, es decir 20 millones de dólares por los 10 juegos correspondientes a los dos años.

En 2021, el Tri sólo ha podido desahogar cuatro de esos compromisos (contra Islandia, Honduras, Panamá y Nigeria), el de Ecuador será el quinto y se prevé que un sexto sería programado para el 10 de diciembre.

Debido a que no es Fecha FIFA, ni México ni Ecuador pudieron convocar a sus futbolistas instalados en las ligas europeas.

Con dificultades, Gerardo Martino, seleccionador de México, conformó un plantel de 18 jugadores extraídos de la Liga MX en la que los de más experiencia en la Selección mayor son los volantes ofensivos Roberto Alvarado y Uriel Antuna, con 23 y 25 partidos, respectivamente.

No se queja con los clubes

Gerardo Martino no entró en polémicas. No se atrevió a decir si esta Selección está formada por jugadores que quiso traer o que le dejaron traer, simplemente señaló que el partido ante Ecuador es una gran oportunidad para observar nuevas caras y darle oportunidad a los jugadores habituales que no juegan tanto.

PROBABLES ALINEACIONES

MÉXICO

Rodolfo Cota

Alberto Angulo

Haret Ortega

Víctor Guzmán

Osvaldo Rodríguez

Alan Cervantes

Ricardo Angulo

Alejandro Zendejas

Roberto Alvarado

Eduardo Aguirre

Uriel Antuna

DT. Gerardo Martino

ECUADOR

Gabriel Cevallos

José Hurtado

Marlon Mejía

Joshue Quiñónez

Christian Cruz

Jhonny Quiñónez

Michael Carcelén

Danny Cabezas

Janner Corozo

Michael Estrada

Romario Ibarra

DT. Gustavo Alfaro

MQ