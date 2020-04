"Pollo" Briseño revela que pudo ir al Real Madrid o Manchester City

El defensa mexicano de Chivas, Antonio Briseño, dio a conocer que a lo largo de su carrera tuvo varias oportunidades de emigrar a varios equipos del futbol europeo.

"Después de ser campeón del mundo (con el Tri sub 17) pude irme al Real Madrid Castilla, tuve la oportunidad de firmar con el grupo del Manchester City, con el Mallorca o a un equipo ruso", comentó para el canal del club.

No obstante, el central forjado en la cantera del Atlas aseguró que no se arrepiente de no haber tomado ninguna de esas opciones; ya que eso le permitió conseguir minutos en México y poco a poco consolidarse hasta llegar a uno de los equipos con más tradición como lo es Chivas.

"No me arrepiento porque estoy en las Chivas, en el equipo más importante de México y estoy muy contento, poco o mucho estoy contento de lo que he hecho", finalizó.

