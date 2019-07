“Pocho” Ponce, dolido y con ganas de salir 

De ser el titular a pasar a ser la tercera opción en una posición que Chivas no ha podido conseguir quien la llene; Miguel Ponce se dice sorprendido por eso y porque al final no se consumó su salida.

El lateral por izquierda del Rebaño ha sido prácticamente congelado por su equipo y es que ya es banca en el Guadalajara, por debajo de Jesús Sánchez y Alejandro Mayorga, y aunque sigue trabajando para pelear por un puesto, sabe que es difícil.

“Sí me sorprendió (pasar a ser tercera opción), no tenía conocimiento, no me habían hecho saber que no estaba en planes. Al final de cuentas sí me tomó de sorpresa cuando me lo dijeron, cuando me dijo Tomás y luego me enteré que no iba a salir, no sé, la decisión la tomó Amaury Vergara, y aquí me toca trabajar”, dijo en exclusiva para EL INFORMADOR.

“Tengo que trabajar día a día para llenarle el ojo al entrenador, aunque sé que será algo difícil”.

El “Pocho” asegura que seguirá trabajando a su máximo nivel para estar listo para cuando sea solicitado, aunque se mantiene con la espinita de no haber partido.

“Soy un profesional que estoy haciendo todo lo mejor que puedo para estar bien por mí, y después obviamente para ayudar a mi equipo y cuando se me necesite hacerlo de la mejor manera. Yo tengo que responder donde se me solicite”, agregó.

“Sí (quería salir), siempre tener minutos y jugar es lo que siempre queremos, estar activos para lo que se pueda ofrecer. Al final de cuentas no me tocó salir”.

Miguel Ponce fue negociado con el Necaxa, quien al parecer ya había hecho una oferta formal para el préstamo del zaguero, la cual se presume que Chivas ya había aceptado, pero después fue Amaury Vergara quien decidió mantener al “Pocho” en la plantilla rojiblanca.